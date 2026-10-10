ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଜିଲ୍ଲାରେ 4 କଲେଜରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 10, 2026 at 10:28 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:01 AM IST
ନୟାଗଡ଼: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଅଣ-ନେତାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି କଲେଜ ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପୁରୁଷ ଗଲେ କେମିତି? କହି ପୋଲିସକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଲାଠିପଡା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ତଥାପି ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ପରେ BJP ସମର୍ଥିତ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗି କଲେଜ ଭିତରେ ପସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଲିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚୋରି ଦିବା ଲୋକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ହେଉଛି । ପୋଲିସମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏତେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ।"
କଲେଜ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିବା ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । କଲେଜ ଗେଟ ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠେଲାପେଲା କରି ଘଉଡାଇବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ହତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ SDP0ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଦଳର ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ।
ABVPର ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ:
ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ABVP ଛାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ABVPର ସଭାପତି ଏବଂ ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ABVP ଏବଂ BJP ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଗେଟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଗେଟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗେଟ ବାହାରକୁ ଆସି ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତିନି ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ।
ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ରେ 4ଟି କଲେଜରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲାଠିପଡା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ । ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଣ୍ଡପଡା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଭାପୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ବର ଦେଵ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ । ସାଇନ ଡାଏ ହୋଇଥିବା କଲେଜକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ଶୁଙ୍ଖଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି ।
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନକରିବା ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ କଲେଜ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କଲେ ଡି.ଏ.ଭି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, BCJD କହିଲା 'ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼