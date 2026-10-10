ETV Bharat / education-and-career

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥିପତ୍ର ଦାଖଲକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଜିଲ୍ଲାରେ 4 କଲେଜରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପଶି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାରାଜକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

Nayagarh 4 College Declares Sine Die Student Union Election Cancellation Student Unrest
ନୟାଗଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2026 at 10:28 AM IST

|

Updated : October 10, 2026 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ଼: ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ବେଳେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ଅଣ-ନେତାମାନେ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି କଲେଜ ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି । ଉତ୍ତେଜନା ପାଇଁ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ । ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପୁରୁଷ ଗଲେ କେମିତି? କହି ପୋଲିସକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ।

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପିଲାମାନେ ନୋମିନେସନ ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି । ଲାଠିପଡା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ତଥାପି ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ । ପରେ BJP ସମର୍ଥିତ ଅଣଛାତ୍ରମାନେ ପୋଲିସର ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗେଟ୍‌ ଭାଙ୍ଗି କଲେଜ ଭିତରେ ପସି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାଲିତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭୋଟ ଚୋରି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚୋରି ଦିବା ଲୋକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ହେଉଛି । ପୋଲିସମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏତେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାଧୀନତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ।"

କଲେଜ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିବା ଅଣଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ । କଲେଜ ଗେଟ ଆଗରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠେଲାପେଲା କରି ଘଉଡାଇବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ସହ ବିଧାୟକ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସହ ପରିସ୍ଥିତି ହତାହାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ SDP0ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ । ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଦଳର ଅଣଛାତ୍ରମାନେ କଲେଜ ଗେଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ।

Nayagarh 4 College Declares Sine Die Student Union Election Cancellation Student Unrest
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)

ABVPର ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ:

ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଚାପରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ABVP ଛାତ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ABVPର ସଭାପତି ଏବଂ ଉପସଭାପତି ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ABVP ଏବଂ BJP ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଭିତରେ ଏବଂ ଗେଟ ବାହାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଥିଲା ତିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଲେଜ ଗେଟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗେଟ ବାହାରକୁ ଆସି ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ତିନି ଦଳର ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ।

Nayagarh 4 College Declares Sine Die Student Union Election Cancellation Student Unrest
ନୟାଗଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)
ଏସବୁ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ:

ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗଡ଼ରେ 4ଟି କଲେଜରେ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସେଗୁଡିକ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲାଠିପଡା ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ । ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖଣ୍ଡପଡା ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ଭାପୁର ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ବର ଦେଵ ଆଞ୍ଚଳିକ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ । ସାଇନ ଡାଏ ହୋଇଥିବା କଲେଜକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାର 7ଟି କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଶାନ୍ତି ଶୁଙ୍ଖଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି । ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି ।

Nayagarh 4 College Declares Sine Die Student Union Election Cancellation Student Unrest
ନୟାଗଡ଼ରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat)

ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନକରିବା ପାଇଁ ବିନା କାରଣରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜକୁ ସାଇନ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ବିଜେଡି । ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ କଲେଜ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଟିଟିଲାଗଡ଼କୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଦାବି; ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କଲେ ଡି.ଏ.ଭି କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ, BCJD କହିଲା 'ବିଜେପି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟାକାରୀ'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼

Last Updated : October 10, 2026 at 11:01 AM IST

TAGGED:

NAYAGARH 4 COLLEGE SINE DIE
STUDENT UNION ELECTION ODISHA
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ନୟାଗଡ
ନୟାଗଡ଼ 4 କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ବାତିଲ
STUDENT UNION ELECTION NAYAGARH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.