ETV Bharat / education-and-career
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବାକୁ AIର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି, ସାରା ଦେଶରେ CBT ଲାଗୁ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ AI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ; ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛନ୍ତି ନିଲେକାନି
Published : October 13, 2026 at 6:46 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ସହାୟତାରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି UIDAIର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଇନଫୋସିସର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ନନ୍ଦନ ନିଲେକାନି।
Delhi | On NEET paper leak issue, Infosys Co-founder Nandan Nilekani says, "Why do we need to have something called 'a' question paper? Because the moment you have a question paper, then that creates an economic incentive for that to be sold... So, the way to solve this is to really have a massive bank of questions, and only at the last minute generate the question paper for that day, and therefore the question of 'a' question paper goes away, and there's no economic incentive for that. The other thing is, of course, how to make sure all exams are done on a computer-based testing, and that requires a network of locations. We have 150,000 locations where a young boy or girl can take a test. That needs to be expanded. I think these are all systemic issues which we will address in our committee. And the Prime Minister is very keen to implement our decisions..." (file pic)— ANI (@ANI) October 13, 2026
ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମି ଫୋରମ୍ରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ନିଲେକାନି କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହାସଲ କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା କାହା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ।
ANIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଲେକଣି କହିଥିଲେ, “ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତିଆରି କରିବା।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହିବାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କରି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ନିଲେକାନି ସାରା ଦେଶରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (CBT) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ନେଟୱର୍କ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନେଟୱର୍କ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।”
ଭାରତର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ନିଲେକଣି। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ରହିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଦୁର୍ବଳତାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କମିଟିର ସୁପାରିସଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ନିଲେକାନି କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ମତରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ସମସ୍ୟା, ଯାହାର ସମାଧାନ ଆମ କମିଟିରେ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ।”
ଫୋରମ୍ର ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ AI ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରୁ ନିଲେକଣି ଏହା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା (NTA) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
ନିଲେକାନିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା, ସୁରକ୍ଷା, ରୂପରେଖ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁଲାଇ ୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ କମିଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନାହିଁ।
ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମି ଫୋରମ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ‘ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇନ୍ ପ୍ଲେ: ଡିଫାଇନିଂ ଦି ନ୍ୟୁ ଲିଭର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର’ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଫୋରମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ, ଉଦୀୟମାନ ବିପଦ ଓ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ସମୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।