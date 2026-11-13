ETV Bharat / education-and-career
ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, 27ରେ ସରିବ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା
ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଓ ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : November 13, 2026 at 11:17 PM IST
Matric Exam 2027 schedule, କଟକ : 2027, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା । ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହେବ ।
ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ 9 ଟା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । କେବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ 9 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11.45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଅର୍ଥାତ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ । ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଗଣିତ । ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ TL (ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ) ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା (ଇଂରାଜୀ) । ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ ) ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା (ସଂସ୍କୃତ) ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
TLV ଏବଂ ଭୋକେସୋନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ 50 ମାର୍କର ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଅବ୍ଜେକଟିଭ (ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ- MCQ) ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । MCQ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର OMR ଉତ୍ତର ସିଟ୍ ରେ ଏବଂ ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା-
- ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଗଣିତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 45)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ TL (ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ) ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
- ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ପାରିବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ