ETV Bharat / education-and-career

ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରୁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, 27ରେ ସରିବ: ଜାଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା

ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଓ ମଧ୍ୟମା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ

Matriculation examinations begin on March 12th; find out which subject is scheduled for which day.
ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ ରେ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 13, 2026 at 11:17 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Matric Exam 2027 schedule, କଟକ : 2027, ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ପରୀକ୍ଷା । ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ହେବ ।

ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ 9 ଟା ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11.30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । କେବଳ ଗଣିତ ପାଇଁ 9 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 11.45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଅର୍ଥାତ ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ଅଧିକ 15 ମିନିଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ ।

Matriculation examinations begin on March 12th; find out which subject is scheduled for which day.
ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖ ରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ ରେ ପରୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ । ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଗଣିତ । ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ TL (ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ) ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା । ମାର୍ଚ୍ଚ 20 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା (ଇଂରାଜୀ) । ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା (ହିନ୍ଦୀ ) ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା (ସଂସ୍କୃତ) ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

TLV ଏବଂ ଭୋକେସୋନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ 50 ମାର୍କର ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 50 ମାର୍କ ଅବ୍ଜେକଟିଭ (ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ କୋଶ୍ଚିନ- MCQ) ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ । MCQ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର OMR ଉତ୍ତର ସିଟ୍ ରେ ଏବଂ ସବଜେକଟିଭ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ଦେବାକୁ ହେବ । ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା-

  • ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଭାଷା (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 17ରେ ଗଣିତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 45)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ TL (ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟ) ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 20ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 25 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)
  • ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ (ସକାଳ 9ଟାରୁ 11ଟା 30)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିବ ମାଟ୍ରିକ ମେନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ: ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଟ୍ରିକ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନିଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମିଳି ପାରିବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

MATRIC EXAM 2027
BSE ODISHA
MATRIC EXAM 2027 SCHEDULE
ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା 2027
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.