ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ: 347 କଲେଜ ଓ 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ
Published : October 15, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 8:24 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ । ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ନିଜ ପସନ୍ଦର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସକାଳ 8ରୁ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହିଂସା ଆଶଙ୍କାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ମତଦାନ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହାପରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା । ନିର୍ବାଚନକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି ।
ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
LIVE FEED
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନରେ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ହିଂସା ଓ ଉତ୍ତେଜନା ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି ।
୬,୮୯୧ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋଟ ୬ ହଜାର ୮୯୧ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୮୬୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ୭୧୬ ଜଣ ଏବଂ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦ ପାଇଁ ୬୧୬ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେଉଛି । କାହାକୁ ବାଛିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ବିଜୟର ମୁକୁଟ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ।
ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ
ସକାଳ 8ଟାରୁ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । 347 କଲେଜ ଓ 13 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ଆସି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ।