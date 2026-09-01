ETV Bharat / education-and-career
ଆଇଆଇଟି କାନପୁର-ଇସ୍କନ ଏମଓୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ; ଏକ୍ସରୁ ହଟିଲା ପୋଷ୍ଚ
ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଇସ୍କନ ସହ 2 ବର୍ଷିଆ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।
Published : September 1, 2026 at 2:40 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏବଂ ଇସ୍କନ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିବା ଏକ ସହମତି ପତ୍ର ବା ଏମଓୟୁ (MoU)କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହି ଏମଓୟୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ହୋଇଥିଲା । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନର ସଂପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ପରେ ସଂସ୍ଥାନ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।
ଶନିବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହାଣ୍ଡେଲ ଏକ୍ସ (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଇସ୍କନ ସହ 2 ବର୍ଷିଆ ଏମଓୟୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଥିବା ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା । ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ଆଗ୍ରହୀ ଆଇଆଇଟି-କେ (IIT-K) ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇସ୍କନର ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ କରିଥାନ୍ତା ।
ସଂସ୍ଥାନର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଏମଓୟୁ ଅନୁସାରେ, ଇସ୍କନ ଆତ୍ମ-ପରିଚାଳନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ, ଚାପ ପରିଚାଳନା (stress management ) ଏବଂ ଆତ୍ମ-ସମ୍ମାନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୮ଟି ଘଣ୍ଟିକଆ ଅଧିବେଶନ ରହିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭାଗନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବୋଲି ଆଇଆଇଟି କାନପୁର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ଏହି ସୂଚନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ କଡା ସମାଲୋଟନା କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ କରି ଦେଇଛି । ଏ ନେଇ IIT Kanpurର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ‘ଛାତ୍ର ସଂସଦର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହିଁ ଏହି MoU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା।’
ପ୍ରଫେସର ମଣୀନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, 'କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସୁଥିବା ବାହାରର ଯେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ତେବେ ଏହି ଏମଓୟୁ ଜାରି ରହିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅଗ୍ରୱାଲ । ତେବେ ଏକ୍ସରୁ ପୋଷ୍ଟ ଡ଼ିଲିଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ ।
IIT ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହଯୋଗର ଅଭାବକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏପରି ସମୟରେ ଏହି ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET-PG 2026: ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 2.63 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ହେବ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା