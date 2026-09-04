ETV Bharat / education-and-career

ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି

IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର (CRRES) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ IIT -GRIDCO ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ।

IIT Bhubaneswar and GRIDCO Join Hands to Establish Centre for Renewable Energy Research & Studies in Odisha
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 7:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IIT Bhubaneswar and GRIDCO ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଗ୍ରୀଡକୋ ଲିମିଟେଡ୍ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି । IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର (CRRES) ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି ।

IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କରମଲକର ଏବଂ ଗ୍ରୀଡକୋର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ, ଆଇଏଏସ୍‌ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ରଟି କେବଳ ଗବେଷଣାରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଲ୍ୟାବରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଯୁକ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା, ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ । ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସରକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଆଣିବା ମଧ୍ୟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।

IIT join hands with GRIDCO to set up renewable energy research and studies centre in Odisha
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ନୀତି-୨୦୨୨ ଅନୁସାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ସୌର ଓ ପବନ ଶକ୍ତି ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌, ସ୍ମାର୍ଟ ଗ୍ରୀଡ୍‌, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗ୍ରୀଡ୍‌ ସହ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପାଇଁ ଚାର୍ଜିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ, ଉନ୍ନତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ରଟି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗବେଷଣା ଲ୍ୟାବ୍‌, ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୟୁନିଟ୍‌, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରୀଡକୋ ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏହାର ଶୈକ୍ଷିକ ଓ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବ । IIT ପକ୍ଷରୁ ଲ୍ୟାବ୍‌, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗବେଷଣା ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରୀଡକୋ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ, ସରକାରୀ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ସହାୟତା କରିବ । କେନ୍ଦ୍ରର ଗବେଷଣା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା, କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ (CSR) ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହଭାଗିତାରୁ ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ।



IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପଦ କରମଲକର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଉନ୍ନତ ଗବେଷଣାକୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବା ଏହି ସହଭାଗିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"

ସେହିପରି ଗ୍ରୀଡକୋ ଏମ୍‌ଡି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗବେଷଣାଭିତ୍ତିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମାଧାନର ବିକାଶ ଓ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ । IIT ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟବହାରିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହି ସହଯୋଗ ଏକାଠି କରିବ ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରୀଡକୋ ଓ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଚୁକ୍ତି ସେହି ସହଯୋଗକୁ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ନେଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

2D ପଦାର୍ଥରେ ବିରଳ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅବସ୍ଥା ଖୋଜିଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗବେଷକ

ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶବଦାହ ଗୃହ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

RENEWABLE ENERGY RESEARCH CENTRE
GRIDCO
IIT BHUBANESWAR GRIDCO
ଆଇଆଇଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର
IIT BHUBANESWAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.