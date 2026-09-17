ETV Bharat / education-and-career
ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ହାତ ମିଳାଇଲେ IIT ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ IIT (ISM) ଧାନବାଦ
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପାଦ କର୍ମାଲକର ଏବଂ IIT (ISM) ଧନବାଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସୁକୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି ।
Published : September 17, 2026 at 7:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷା ଓ ନବସୃଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବାକୁ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ IIT (ISM) ଧାନବାଦ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି । ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୬ (ବୁଧବାର) IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପାଦ କରମଲକର ଏବଂ IIT (ISM) ଧାନବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସୁକୁମାର ମିଶ୍ର MoUରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । MoU ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମିଳିତ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସହଯୋଗୀ ଗବେଷଣା ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ପରିଦର୍ଶକ ଓ ସହାୟକ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ, ଶିକ୍ଷାଦାନ-ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିବେଶନ, ସେମିନାର ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହଯୋଗର ଅଂଶ ହେବ ।
ବିଶେଷକରି ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ସୁଯୋଗ ଖୋଜାଯିବ । ଏଥିସହ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସମ୍ବଳ ଆଦାନପ୍ରଦାନ, ବୃହତ୍ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସୁବିଧାର ବିକାଶ ଓ ମିଳିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞତାର ଏକ ସାଧାରଣ ଆଧାର ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ବାହ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିତ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ହାସଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଖୋଜିବେ ।
IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଶ୍ରୀପାଦ କରମଲକର କହିଛନ୍ତି, "ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପରିପୂରକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ମିଳିତ ଗବେଷଣା, ଶିକ୍ଷାଗତ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଓ ଡକ୍ଟରାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।"
ସେହିପରି IIT (ISM)ଧାନବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ସୁକୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହି MoU ଗବେଷଣା ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଭୀର ସହଯୋଗର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଦକ୍ଷତା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞତାକୁ ଏକତ୍ର କରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭାଗୀଦାରି ଗଢ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।"
ଏହି ଚୁକ୍ତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୫୦:୫୦ ଅନୁପାତରେ ମିଳିତ ମାଲିକାନାରେ ରହିବ, ଯଦି ଅଲଗା ଚୁକ୍ତିରେ ଅନ୍ୟଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଗବେଷଣାକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଗତି, IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର-GRIDCOର ଚୁକ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର