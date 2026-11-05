ETV Bharat / education-and-career
୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାହିଁ NAAC ମାନ୍ୟତା; ତୁରନ୍ତ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିକ୍ରମଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 5, 2026 at 12:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର NAAC (National Assessment and Accreditation Council)ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ ହୋଇନଥିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ । ଯଥାଶୀଘ୍ର ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇଦେବେ । ଏଥିସହ UGC ସହ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ।
ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିକ୍ରମ ଦେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁମାନେ ନାକ ମାନ୍ୟତା ନବୀକରଣ କରି ନାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ଆମେ ୟୁଜିସି ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ । ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି । ୧୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ସହଯୋଗୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଓ ସହକାରୀ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ଚାଲିଛି । ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସରିଛି । NIRF ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଙ୍କିଂ ହାସଲ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ।
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ NAAC ଗ୍ରେଡ୍ କାହିଁକି ଜରୁରୀ
ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର NAAC ଗ୍ରେଡ୍ ଭଲ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ UGC ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ବା ଅନୁଦାନ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ତାହା ବାଛିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏକ ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଥରେ NAAC ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେବା ପରେ ଏହି ଗ୍ରେଡ୍ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ରହେ । ୫ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ।
NAACର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରେଡିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ଦେଖି ୪.୦୦ ପଏଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ CGPA ଦିଆଯାଏ । A++ (ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ). A+ (ଅତି ଉତ୍ତମ). A (ଉତ୍ତମ). B++, B+, B: ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଗୁଣବତ୍ତା । ସେହିପରି C ସାଧାରଣ ମାନର ଅଟେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ମିଳି ନ ଥିଲେ D ଗ୍ରେଡ ମିିଳିଥାଏ । ଯଦି CGPA ୧.୫୦ ରୁ କମ୍ ରହେ ତେବେ D ଗ୍ରେଡ ମିଳିଥାଏ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନାକ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ରିପୋର୍ଟ ତଲବ