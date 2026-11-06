ETV Bharat / education-and-career
'ଜ୍ଞାନୋଦୟ' ଯୋଜନା: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଅଧିକ ୧୪,୭୫୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂରଣ ହେବ ୧୮୧୯ ଶିକ୍ଷକ ଓ ୨୬୨ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ
Gyanodaya Scheme: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ସ୍ନାତକ (UG) ଆଡମିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ ଦାସ
Published : November 6, 2026 at 8:22 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ 'ଜ୍ଞାନୋଦୟ' ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୭୫୮ ଜଣ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ୍ମିଶନ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।
ବଢ଼ିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା:
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୧୭୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ରେଗୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୯୩୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- କଳାହାଣ୍ଡି: ୯୯.୦୯ ପ୍ରତିଶତ (ସର୍ବାଧିକ )
- କୋରାପୁଟ: ୯୮.୮୨ ପ୍ରତିଶତ
- ବଲାଙ୍ଗୀର: ୯୫.୫୭ ପ୍ରତିଶତ
- ମାଲକାନଗିରି: ୯୫.୩୭ ପ୍ରତିଶତ
- ନୂଆପଡ଼ା: ୯୪.୬୪ ପ୍ରତିଶତ
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୪୮ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୪୮ଟି ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ୬୬ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୬୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିସହ ୬୬ଟି କଲେଜରେ ଖାଲି ଥିବା ୩୮୫ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।
୧୮୧୯ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ୨୬୨ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ୧୪୩୪ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ୩୮୫ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୪୩୪ ପଦବୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୮୧୯ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହାସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୬୨ଟି ନୂଆ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ବୈଠକରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୨୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୧୫୫୭ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାହିଁ NAAC ମାନ୍ୟତା; ତୁରନ୍ତ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିଟ୍, କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର