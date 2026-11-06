ETV Bharat / education-and-career

'ଜ୍ଞାନୋଦୟ' ଯୋଜନା: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଅଧିକ ୧୪,୭୫୮ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂରଣ ହେବ ୧୮୧୯ ଶିକ୍ଷକ ଓ ୨୬୨ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ

Gyanodaya Scheme: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ସ୍ନାତକ (UG) ଆଡମିସନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ ଦାସ

College Admission Odisha Odisha Higher Education Gyanodaya Scheme
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2026 at 8:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ 'ଜ୍ଞାନୋଦୟ' ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି । ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୪ ହଜାର ୭୫୮ ଜଣ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଡ୍‌ମିଶନ ହାର ଅଧିକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

Higher Education Minister Suryabanshi Suraj presided over a comprehensive review meeting at the Higher Education Department conference hall to evaluate key academic schemes, ongoing recruitment, and infrastructural initiatives across state universities and colleges
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ବଢ଼ିଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ନାମଲେଖା:

ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୪ ହଜାର ୧୭୯ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍ନାତକ ରେଗୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୭୮ ହଜାର ୯୩୭ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Higher Education Minister Suryabanshi Suraj presided over a comprehensive review meeting at the Higher Education Department conference hall to evaluate key academic schemes, ongoing recruitment, and infrastructural initiatives across state universities and colleges
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
  • କଳାହାଣ୍ଡି: ୯୯.୦୯ ପ୍ରତିଶତ (ସର୍ବାଧିକ )
  • କୋରାପୁଟ: ୯୮.୮୨ ପ୍ରତିଶତ
  • ବଲାଙ୍ଗୀର: ୯୫.୫୭ ପ୍ରତିଶତ
  • ମାଲକାନଗିରି: ୯୫.୩୭ ପ୍ରତିଶତ
  • ନୂଆପଡ଼ା: ୯୪.୬୪ ପ୍ରତିଶତ

ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ:

ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର ୪୮ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ୪୮ଟି ନୂଆ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ ୬୬ଟି ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ୬୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏଥିସହ ୬୬ଟି କଲେଜରେ ଖାଲି ଥିବା ୩୮୫ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।

Higher Education Minister Suryabanshi Suraj presided over a comprehensive review meeting at the Higher Education Department conference hall to evaluate key academic schemes, ongoing recruitment, and infrastructural initiatives across state universities and colleges
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

୧୮୧୯ଟି ଶିକ୍ଷକ ଓ ୨୬୨ଟି ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ:
ଅନ୍ୟପଟେ ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ୧୪୩୪ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି । ସରକାରୀ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ୩୮୫ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୧୪୩୪ ପଦବୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୮୧୯ଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି । ଏହାସହ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୬୨ଟି ନୂଆ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Higher Education Minister Suryabanshi Suraj presided over a comprehensive review meeting at the Higher Education Department conference hall to evaluate key academic schemes, ongoing recruitment, and infrastructural initiatives across state universities and colleges
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ବୈଠକରେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ୨୮୦୦ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ୧୫୫୭ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

Higher Education Minister Suryabanshi Suraj presided over a comprehensive review meeting at the Higher Education Department conference hall to evaluate key academic schemes, ongoing recruitment, and infrastructural initiatives across state universities and colleges
ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରମୁଖ ଶୈକ୍ଷିକ ଯୋଜନା, ଚାଲୁଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ସମାବେଶୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବା ସହ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାହିଁ NAAC ମାନ୍ୟତା; ତୁରନ୍ତ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

EXPLAINER: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳୁଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଟ୍ରେଣ୍ଡ, କଲେଜରେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସିଟ୍‌, କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HIGHER EDUCATION
GYANODAYA SCHEME
COLLEGE ADMISSION ODISHA
ଜ୍ଞାନୋଦୟ ଯୋଜନା
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଆଡମିସନ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.