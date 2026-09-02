ETV Bharat / education-and-career

NEET UGରେ କମ୍ ସ୍କୋର ଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଆୟୁଷ କୋର୍ସ; 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରାଙ୍କରେ ବି ମିଳି ପାରିବ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ସିଟ୍

ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ କୋର୍ସ । ଏମବିବିଏସ, ବିଡିଏସ ବାଦ ବି ରହିଛି ଅନେକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ସରକାରୀ କଲେଜରେ କମ ଫିରେ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ନାମ ।

Students are leaving the examination center.
ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 2, 2026 at 2:11 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଟା: ଦେଶର ଏମବିବିଏସ(MBBS) ଏବଂ ବିଡିଏସ(BDS) କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କାଉନସେଲିଂ କମିଟି (MCC) ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ କୋଟା କାଉନସେଲିଂ ଚାଲିିଛି । କମ୍ ରାଙ୍କ ଯୋଗୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏମବିବିଏସ ଓ ବିଡିଏସରେ ସିଟ୍ ପାଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମୂଳକ ଖବର । କମ ରାଙ୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଆୟୁଷ କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ । ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ସରକାରୀ କଲେଜରେ ସିଟ ମିଳି ପାରିବ ।

ଏମବିବିଏସ, ବିଡିଏସ ବାଦ ବି ରହିଛି ଏସବୁ କୋର୍ସ

ଘରୋଇ କୋଚିଂ ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାରିୟର କାଉନସେଲିଂ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାରିଜାତ ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ କୋର୍ସଗୁଡିକ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ (BAMS), ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ୍ ମେଡିସିନ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ (BHMS), ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ୟୁନାନୀ ମେଡିସିନ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ (BUMS), ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥି ଏଣ୍ଡ ଯୋଗିକ ସାଇନ୍ସ (BNYS) ଏବଂ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ସିଦ୍ଧା ମେଡିସିନ୍ ଏଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ (BSMS) କୋର୍ସରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କାଉନସେଲିଂ ଚାଲିଛି। ଆୟୁର୍ବେଦ କୋର୍ସରେ 2025ରେ ଜେନେରାଲ କାଟୋଗୋରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 1,08,608 ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡମିସନ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଟ-ୟୁଜି ସ୍କେର 460 ଥିଲା । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗରେ 3.2 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ପାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ ମିଳି ପାରିଛି । ଅର୍ଥାତ ଏହି ବର୍ଗରେ ନିଟ ୟୁଜି ସ୍କେର 400ରୁ କମ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଟ ମିଳିଥିଲା ।

ସେହିପରି ହୋମିଓପାଥି କଥା କହିଲେ, 1.98 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ଏବଂ ନିଟ ସ୍କୋର 450ରୁ କମ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟ୍ ମିଳି ପାରୁଛି । ୟୁନାନୀ ସିଟରେ 2.38 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ଏବଂ ନିଟ ସ୍କୋର 420 ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ । ସିଦ୍ଧା ମେଡିସିନରେ 1.78 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ଏବଂ ନିଟ ସ୍କୋର 440 ରଖିଥିବା ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ । ଆୟୁଷ ଆଡମିସନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସେଲିଂ କମିଟି (AACCC) ଜରିଆରେ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଟା କାଉନ୍ସେଲିଂ ହୋଇଥାଏ।

ମିଶ୍ରାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଭଲ ଆୟୁଷ କଲେଜ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ନାମଲେଖାର କଟଅଫ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କଲେଜ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ 1.03 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟ ମିଳିଥାଏ । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଭଲ ଭଲ କୋର୍ସ ରହିଛି । ଏଠାରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସେଲିଂ ଜରିଆରେ 50 ହଜାରରୁ କମ ରାଙ୍କ ରଖିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ।

ଗତ ୧୨ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ, ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ, ଓବିସି (OBC) ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ (EWS) ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆୟୁଷର ଆୟୁର୍ବେଦ କୋର୍ସକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନିଟ୍ ସ୍କୋର ୫୪୦ ରୁ ୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ହୋମିଓପ୍ୟାଥିକ୍ କୋର୍ସରେ ଏହା ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ ୧ ରୁ ୧.୩୨ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ରହିଛି। ସେହିପରି ୟୁନାନୀ କୋର୍ସରେ ଏହା ୯୬ ହଜାର ଏବଂ ସିଦ୍ଧାରେ ୮୮ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି।

ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର କୋର୍ସ ଫି

ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କୋର୍ସ ଫି ବହୁତ କମ ରହିଛି । ହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ରହିଛି । କେତେକ ସଂସ୍ଥାରେ ପୁରା କୋର୍ସ ପାଇଁ ଫିସ 5 ଲକ୍ଷରୁ କମ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଡିମ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଏଥିପାଇଁ ପୂରା କୋର୍ସ ଫି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।

  1. ଦେଶର ଟପ୍ କଲେଜ
  2. ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବାରାଣାସୀ ସ୍ଥିତ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ BHU
  3. ଲକ୍ଷ୍ନୌର ରାଜକୀୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାଳୟ
  4. ଦିଲ୍ଲୀର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ (AIIA)
  5. ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରର ନାସନାଲ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ (NIA)
  6. ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏଣ୍ଡ ୟୁନାନୀ ତିବ୍ବିୟା କଲେଜ
  7. କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
  8. ମୁମ୍ବାଇର ଆର୍.ଏ. ପୋଦ୍ଦାର ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିକାଲ କଲେଜ
  9. ପୁଣେର ତିଲକ ଆୟୁର୍ବେଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ
  10. ଜାମନଗରର ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଏଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦ (ITRA)
  11. କେରଳର ତିରୁବନନ୍ତପୁରମ୍‌ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆୟୁର୍ବେଦ କଲେଜ

ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ- ଖସିଥାଏ ରାଙ୍କ

ଆୟୁର୍ବେଦରେ 2025ରେ ପ୍ରଥରୁ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ, ପାଖାପାଖି 40 ହଜାର ରାଙ୍କ ଖସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । 2025ରେ ନିଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ପାଇଁ କ୍ଲୋଜିଂ ରାଙ୍କ 58,420 ଥିଲା । ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ 1,03,515 ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ସିଟ ମିଳିଥିଲା । ସେହିପରି ସରକାରୀ କଲେଜ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ରାଉଣ଼୍ଡରେ 74,381 କ୍ଲୋଜିଂ ରାଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ ଶେଷ ରାଉଁଣ୍ଡରେ 1,08,608 ରାଙ୍କରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ।

ହୋମିଓପାଥିରେ 70ରୁ 90 ହଜାର ଯାଏ ଖସିଥାଏ ରାଙ୍କ

ହୋମିଓପାଥି କୋର୍ସ କଥା ଦେଖିଲେ, 70ରୁ 90 ହଜାର ରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଙ୍କ ଖସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି1.06 ଲକ୍ଷ ରାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସିଟ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ 1.98 ଲକ୍ଷକୁ ଏହା ଖସି ଯାଇଥାଏ । ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରାୟ 90 ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଙ୍କ ଖସି ଯାଇଥାଏ । ସେହିପରି ସରକାରୀ କଲେଜ ଦେଖିଲେ, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ୧.୩୨ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କ୍ଲୋଜିଂ ରାଙ୍କ ଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡରେ ୨.୦୨ ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୭୦,୦୦୦ ରାଙ୍କ ତଳକୁ ଖସିଛି। ୟୁନାନୀ କୋର୍ସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି।

ଦେଶରେ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ୫୫ ହଜାର ସିଟ୍

ଦେଶରେ ଆୟୁଷ କୋର୍ସ ପାଇଁ ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି । ଏଠାରେ ୟୁଜି (UG) କୋର୍ସ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୫ ହଜାର ପାଖାପାଖି ସିଟ୍ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆୟୁର୍ବେଦ, ହୋମିଓପ୍ୟାଥୀ, ୟୁନାନୀ, ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥୀ ଓ ୟୋଗା ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର ସିଟ୍ ସାମିଲ ଅଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଏବଂ MBBS ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ କୋର୍ସ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି କୋର୍ସ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ।

ଏହିପରି ହେବ ପାଞ୍ଚ ରାଉଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂ

ଆୟୁଷ ଆଡମିଶନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କାଉନସେଲିଂ କମିଟି (AACCC) ନିଟ୍ ୟୁଜି ରେଜଲ୍ଟ ଆଧାରରେ 15 ପ୍ରତିଶତ କୋଟା କାଉନସେଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ପାରିଜାତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କାଉନସେଲିଂ 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି କୋର୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 15 ପ୍ରତିଶତ କୋଟା ଅଧୀନରେ 5ଟି ରାଉଣ୍ଡ କାଉନସେଲିଂର ସିଡ୍ୟୁଲ ସୋମବାରଠାରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ରାଉଣ୍ଡ ସିଧାସଳଖ ହେବ। ଏହା ପରେ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟ୍ରେ ଭାକେନ୍ସି (Stray Vacancy) ରାଉଣ୍ଡ ହେବ । ଏହା ଡିସେମ୍ବର 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଦ୍ୱିତୀୟ 11 ଅକ୍ଟୋବର, ତୃତୀୟ 31 ଅକ୍ଟୋବର, ଚତୁର୍ଥ 20 ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ 2 ଦିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET-PG 2026: ସାରା ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ 2.63 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ହେବ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଇଆଇଟି କାନପୁର-ଇସ୍କନ ଏମଓୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ; ଏକ୍ସରୁ ହଟିଲା ପୋଷ୍ଚ

TAGGED:

NEET UG
AYUSH COURSES
GOVERNMENT SEATS NEET UG
SCORE IN NEET UG 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.