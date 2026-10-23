ETV Bharat / education-and-career

ଭୂ ବିଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ବଖାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୁତି ଦାସ

ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Ganjam Khalikote University Alumni Shine in UPSC Combined Geo Scientist Exam 4 Secure Top Ranks
ଗର୍ବ କରୁଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ: ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ 4 ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 5:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC)ର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିଜଣ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପଛର ସଂଘର୍ଷ, ଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା:
UPSCର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ...

ନାମପଦବୀସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କବାସିନ୍ଦା
1ଶ୍ରୁତି ଦାସଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟବ୍ରହ୍ମପୁର
2ମୋନାଲିସା ସାହୁଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍୧୬କନ୍ଧମାଳ
3ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟିଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ଯାଜପୁର
4ମନୋଜ ସ୍ବାଇଁଜିଓଫିଜିସିଷ୍ଟସୋରଡା, ଗଞ୍ଜାମ


କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ?

ଗର୍ବ କରୁଛି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ: ସର୍ବଭାରତୀୟ ଭୂ-ବିଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ 4 ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ (ETV Bharat Odisha)
କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚାରିଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଖୁବଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ । ସେଠାରେ 2ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହାଇଡ୍ରୋଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଯିଏ ଜଳସମ୍ପଦ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି । ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଯିଏ ଜିଓ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ସେ ONGC ଅଧୀନରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।


ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ଦାସ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜରୁ ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଶିବପୁରା ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଇଏସ୍‌ଟି (IIEST)ରୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । ୟୁପିଏସ୍‌ସିର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି କୃତି ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।

Congratulations from the Higher Education Department to the meritorious students of Khallikote Unitary University.
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃତି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା (X Social Media)

କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ:
UPSC ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରୁତି ଦିନକୁ ସାତ-ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ସେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

Shruti is celebrating happily with her family.
ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି (ETV Bharat Odisha)

ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଶ୍ରୁତି :
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରୁତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ।" ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଡିପିଏଲ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଏଭିରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଜି (MSC Applied Geology) ଆଇଆଇଏସଟି (IIEST) ଶିବପୁରରୁ କରିଥିଲେ ।

Shruti with her parents
ବାପା ମା'ଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୁତି (ETV Bharat Odisha)

"ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଚାଲିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ GSI ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡୁଛି । କିପରି ଆମ ଦେଶରୁ ସେହିପରି ମିନେରାଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ବେଷଣ (ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ) କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଦାସ ।


ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି । ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଆମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ IIEST ଶିବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।"

"ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଗର୍ବିତ"
ମୁଁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆମ ଘରେ 4 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, "ତୁମ ଘରେ ପୁଅ ନାହିଁ ?" ତ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ବାପା ମା' ଗର୍ବର ସହିତ କହିବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଝିଅ ଦେଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ପାଇଁ ଏପରି ଗର୍ବ ଆଣିବାକୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି ।

Shruti is celebrating happily with her family.
ପରିବାର ସହିତ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି (ETV Bharat Odisha)


ଶ୍ରୃତିଙ୍କ ମାଆ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, ଝିଅ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି । ଘରେ ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେ ମା, ଆଈ, ଅଜା ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ସେ ପିଲାବେଳୁ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାଠ ପଡିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢୁ ଏହା ଆମର ଆଶା ।"



ଶ୍ରୃତିଙ୍କ ବାପା ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା । ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସେ ତାର ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ତା ସହିତ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଇଥାଏ । ଝିଅକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଥିଲି ।" ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ରଜନୀକାନ୍ତ

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗର୍ବିତ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିଜି କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଲୁମିନିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମର ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ।

Lipsarani Prusti from Jajpur
ଯାଜପୁରର ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି (ETV Bharat Odisha)

" ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଶ୍ରୁତି ଦାସ ୨୦୧୮-୨୦୨୧ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ

ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା:
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମୋନାଲିସା ସାହୁ ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ ୧୬ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଟକରେ ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ମୋନାଲିସା ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେ ୨୦୨୬ ମସିହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ସେ କୃତକର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ । ମୋନାଲିସା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଦଣ୍ଡିମାହା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ବନାଥ ସାହୁ ଓ ମମତା ସାହୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଜପୁରର ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରି କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଲିପ୍ସା ୨୦୨୦-୨୨ରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମନୋଜ ସ୍ବାଇଁ ଜିଓଫିଜିସିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମର ସୋରଡା ବ୍ଳକର‌ ମେରିକୋଟ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଓଲୋଜିରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ IIT ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ।

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ !

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦଶହରାରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ରୁପ ଦେଲେ ଦିଲୀପ: ହଳଦୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚର ମୂର୍ତ୍ତି

ପୂଜା ବଜାରରେ ଡିମାଣ୍ଡରେ EV ଗାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବଢୁଛି ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନର ବିକ୍ରି

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତେଲୁଗୁଙ୍କ 'ବୋମଲା କୁଲୁବୁ' ପୂଜା, ନବରାତ୍ରିରେ 100 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଣ୍ଢେଇରେ ସଜେଇ ହେଉଛି ଦେବ ଦରବାର

ଋଷିକୁଲ୍ୟାରେ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସହାୟତା କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବବିଦ୍ଯାଳୟ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଞ୍ଜାମ
KHALIKOT UNIVERSITY GANJAM
UPSC GEO SCIENTIST EXAM SUCCESS
ୟୁପିଏସସି ଭୂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.