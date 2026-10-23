ETV Bharat / education-and-career
ଭୂ ବିଜ୍ଞାନୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚମକିଲେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର ବଖାଣିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶ୍ରୁତି ଦାସ
ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିଜି କାଉନସିଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 23, 2026 at 5:17 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (UPSC)ର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିଜଣ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପଛର ସଂଘର୍ଷ, ଚେଷ୍ଟା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିଷୟରେ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା:
UPSCର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଯାଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ...
|ନାମ
|ପଦବୀ
|ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ
|ବାସିନ୍ଦା
|1
|ଶ୍ରୁତି ଦାସ
|ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ
|୨
|ବ୍ରହ୍ମପୁର
|2
|ମୋନାଲିସା ସାହୁ
|ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍
|୧୬
|କନ୍ଧମାଳ
|3
|ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି
|ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍
|୫
|ଯାଜପୁର
|4
|ମନୋଜ ସ୍ବାଇଁ
|ଜିଓଫିଜିସିଷ୍ଟ
|୩
|ସୋରଡା, ଗଞ୍ଜାମ
କେଉଁଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ?
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ଶ୍ରୁତି ଦାସ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ ଓ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ବୟଂଶାସିତ କଲେଜରୁ ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗରୁ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ହାସଲ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଶିବପୁରା ସ୍ଥିତ ଆଇଆଇଇଏସ୍ଟି (IIEST)ରୁ ଆପ୍ଲାଏଡ୍ ଜିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିଥିଲେ । ୟୁପିଏସ୍ସିର ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ । ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି କୃତି ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ।
କେତେ ସମୟ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ:
UPSC ପରୀକ୍ଷା ଶ୍ରୁତି ଦିନକୁ ସାତ-ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । ସେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ରାଙ୍କ୍ ହାସଲ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାରରେ ବାପା ଓ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରୁ ସେ ଏଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ଶ୍ରୁତି :
ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ଶ୍ରୁତି ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ।" ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଡିପିଏଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସହିତ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଡିଏଭିରୁ ପାସ୍ କରିଥିଲେ । ଖଲ୍ଲିକୋଟ କଲେଜରେ ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଜି (MSC Applied Geology) ଆଇଆଇଏସଟି (IIEST) ଶିବପୁରରୁ କରିଥିଲେ ।
"ଜିଓଲୋଜିକାଲ୍ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଜିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଭାବେ ମୁଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି । ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନ ଚାଲିଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ GSI ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାହାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପଡୁଛି । କିପରି ଆମ ଦେଶରୁ ସେହିପରି ମିନେରାଲ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନ୍ବେଷଣ (ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ) କରାଯାଇପାରିବ ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସହଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୁତି ଦାସ ।
ଶ୍ରୁତି ଦାସ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି । ଦାଦାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଓଲୋଜି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି । ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଆମ ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ IIEST ଶିବପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।"
"ଝିଅ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଗର୍ବିତ"
ମୁଁ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆମ ଘରେ 4 ଜଣ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, "ତୁମ ଘରେ ପୁଅ ନାହିଁ ?" ତ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ବାପା ମା' ଗର୍ବର ସହିତ କହିବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଝିଅ ଦେଇ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ପାଇଁ ଏପରି ଗର୍ବ ଆଣିବାକୁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଶ୍ରୁତି କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୃତିଙ୍କ ମାଆ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେ । ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ, ଝିଅ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଛି । ଘରେ ଜେଜେ ବାପା, ଜେଜେ ମା, ଆଈ, ଅଜା ଝିଅକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି । ସେ ପିଲାବେଳୁ ନିଜେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ପାଠ ପଡିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢୁ ଏହା ଆମର ଆଶା ।"
ଶ୍ରୃତିଙ୍କ ବାପା ରଜନୀକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, " ଝିଅ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା । ପାଠ ପଢ଼ା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସେ ତାର ମା'ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘରକାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା । ତା ସହିତ ସାନ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢାଇଥାଏ । ଝିଅକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଥିଲି ।" ବର୍ତ୍ତମାନର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବାପା ରଜନୀକାନ୍ତ ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ଗର୍ବିତ:
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପିଜି କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଏଭଳି ସଫଳତା ନେଇ ସମସ୍ତ ଆଲୁମିନିଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ପରେ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 4 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆମର ସଫଳତା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଅତି ଗୌରବର ବିଷୟ ।
" ଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗର ଶ୍ରୁତି ଦାସ ୨୦୧୮-୨୦୨୧ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାତକ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଅନ୍ୟଜଣେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଛାତ୍ରୀ ମୋନାଲିସା ସାହୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡ. ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା:
କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ମୋନାଲିସା ସାହୁ ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରାଙ୍କ ୧୬ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କଟକରେ ଘରଭଡ଼ା ନେଇ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ପରେ ମିଳିତ ଭୂ-ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଗତ ବର୍ଷ ମୋନାଲିସା ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ସେ ୨୦୨୬ ମସିହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଦୁଇଟି ସୋପାନରେ ସେ କୃତକର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ । ମୋନାଲିସା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଦଣ୍ଡିମାହା ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ବନାଥ ସାହୁ ଓ ମମତା ସାହୁଙ୍କ କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଜପୁରର ଲିପ୍ସାରାଣୀ ପୃଷ୍ଟି ଜଳଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପଞ୍ଚମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରି କୃତିତ୍ବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଲିପ୍ସା ୨୦୨୦-୨୨ରେ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଓଲୋଜିରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ମନୋଜ ସ୍ବାଇଁ ଜିଓଫିଜିସିଷ୍ଟ ଭାବେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମର ସୋରଡା ବ୍ଳକର ମେରିକୋଟ ଗ୍ରାମର ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜିଓଲୋଜିରେ ଯୁକ୍ତ ୩ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରିବା ପରେ IIT ମୁମ୍ବାଇରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଫଳତା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିବ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର