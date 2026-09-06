ETV Bharat / education-and-career
୩ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ ଓ ଏମ.ଏଡ୍ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ମେରିଟ ତାଲିକା
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ୨୦୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
Published : September 6, 2026 at 8:49 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୩ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ୍.-ଏମ୍.ଏଡ୍. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୨୦୦ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ମୋଟ ୫,୨୪୭ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ୨୦୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ।
ପ୍ରଥମ ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ
ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୩ ବର୍ଷିଆ ବି.ଏଡ୍.-ଏମ୍.ଏଡ୍. ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 4 କଲେଜ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ଚୟନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୬ ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୫୪ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବର୍ଗରୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ତେବେ ମୋଟ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆସନ ୨୦୦ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆବେଦନ କରିଥଲେ ୫,୨୪୭ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ।
‘ସ୍ଲାଇଡ୍’ ବିକଳ୍ପ ନେଲେ
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ‘ସ୍ଲାଇଡ୍’ ବିକଳ୍ପ ବାଛିଥିବା ଚୟନିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପତ୍ର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ।
ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା, ବଢ଼ୁଛି ସିଟ୍ ହେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ବଢ଼ୁନି ନାମଲେଖା । ବରଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖାଲି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ +2, +3 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି PG ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେଗୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଖାଲି ସିଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାଲିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଖାଲି ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷାଧିକ । ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଏକ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିଛି । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, PG ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରେଗୁଲାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନବସୃଜନ ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଦାଶ... ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଦା ସମର୍ପିତ ଓ ତତ୍ପର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର