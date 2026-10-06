ETV Bharat / education-and-career
ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
'ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଆସିଛୁ,' କହିଲେ ABVP ଛାତ୍ରନେତା । ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ରାଜନୀତି ମାହୋଲକୁ ସରଗରମ କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 6, 2026 at 7:40 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ବାଜିଲାଣି ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ, କମ୍ପୁଛି ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ । ବଛାଯିବେ ଛାତ୍ର ନେତା । ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମ୍ପସ କବ୍ଜା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଯାଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବଧାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କ୍ୟାମ୍ପସ ବୁଲି ବୁଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଖେଳ । ସେପଟେ ଆଜିକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିଙ୍କ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଏଥର ଜୋର୍ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଇଟିଭି ଭାରତ ପ୍ରତିନିଧି ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରନେତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାମ୍ପସର ମାହୋଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।
"ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାକୁ ଆସିଛୁ,"... ଏପରି କିଛି କହିଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବିଭିପିର ଛାତ୍ରନେତା । କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏବିଭିପି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହିତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିଛି ବୋଲି ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରନେତା । କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସଫେଇ, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇ ପଡିରହିବା, ଆଲୋକୀକରଣ, ପାନୀୟଜଳ ଆଦି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା । ଏଗୁଡିକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ବୋଲି ଛାତ୍ରନେତା କହିଛନ୍ତି ।
ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଜାରି:
ଫକୀର ମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେଜରେ ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏହାକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିଛି । ଅନେକ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବାରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀର ମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ସମୁଦାୟ ୧୦୫ଟି ଜୁନିଅର ଓ ସିନିୟର କଲେଜ ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରମୁଖ କଲେଜ ମଧ୍ୟରେ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ, ସୋର ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ କଲେଜ, ନୀଳଗିରି କଲେଜ, ଖଇରା କଲେଜ, ଜଳେଶ୍ୱର ଡିକେ କଲେଜ ଆଦିରେ ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ବେଶ ଉଷ୍ମ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ଏବିଭିପିର ଛାତ୍ରନେତା ମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଦୀର୍ଘ ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଦବି ରହିଥିଲା, ଆଜି ସେହି ସ୍ୱର ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି । କାରଣ ଆମେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନାହୁଁ । ୩୬୫ ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଖଦୁଃଖରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଉ । କଲେଜରେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଲଗାତାର କାମ କରିଆସିଛି ।"
ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପ୍ରାଥମିକତା:
ସେହପରି ଜଣେ ଏବିଭିପି ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଛାତ୍ରନେତା ନଥିଲେ । ଯାହାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ହେବାର ଥିଲା, ତାହା ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଆମ ପକ୍ଷରୁ କେବେ ବି ହିଂସା ହୋଇନାହିଁ । ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେବଳ ଛାତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଗଲା ତାହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି । ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ।"
ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଛାତ୍ର:
ABVPର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ କରି BCJD ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନ । ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । ଆପଣମାନେ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ । ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ’ଣ ହେଲା? ଆମ ପଛରେ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ଅନେକ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ତଥାପି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ଏହା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ । ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ । ତେଣୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ ।"
ସେହିପରି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହୀ ଥିବା ଛାତ୍ର ଜଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି । ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଆସିଛି । ଆଡମିଶନ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଷ୍ଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସିଛୁ । କଲେଜରେ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇଛି, ତାହା ପୂର୍ବତନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଛି । ଏବେ ବି ଆମେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ ।"
ଛାତ୍ରଙ୍କ ତେର୍ଚ୍ଛା ବାଣ:
"୨୦୨୬ରେ କଲେଜର ୬ଟି ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକଥର ଆବେଦନ କରିଛୁ । ତିନିଜଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଏବଂ ୬ ଥର ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ଏକ୍ୱାଗାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର କାମ ହୋଇଛି । ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ନେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଏ କାମ କରିଛି ଏବଂ କିଏ କାମ କରିନାହିଁ, ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, " ବୋଲି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର