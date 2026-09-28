ETV Bharat / education-and-career
ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଭାଷା ନୀତିରୁ ଛାଡ କର-CBSEକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଆବଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସିବିଏସଇକୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ।
Published : September 28, 2026 at 9:07 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE)କୁ ସୋମବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ତୃତୀୟ ଭାଷା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଛାଡ ଓ ସୁବିଧାଗୁ଼ଡିକ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଜୁନ 29ରେ ସିବିଏସଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ, ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ମୀତ ଦେବା ସମୟରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ସମାନ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଯାହା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି।"
ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟା ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି.ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ଓକିଲଙ୍କ ତଥ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, 99 ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୃତୀୟ ଭାଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । କେବଳ 1.25 ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ବାକି ରହିଛି ।
ଖଣ୍ଟପୀଠ କହିଥିଲେ, "ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛୁ ଯେ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେପରି ତୃତୀୟ ଭାଷାରୁ ଛାଡ କରାଯାଇଛି, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେହିପରି ଛାଡ କରାଯାଉ ।" ଖଣ୍ଡପୀଠ ଛଅ ସପ୍ତାହ ପରେ ଏହି ଆବଦନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ସିବିଏସଇକୁ ଚାରି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଜବାବ ଦାଖଲର ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନଜୀବୀ ଗୋପାଲ ଶଙ୍କର ନାରାୟଣନ କହିଥିଲେ, ଏ ନେଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ଦରକାର । ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ମାମଲାର ପୁନର୍ବିଚାର କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନେ ମେ' ମାସରୁ 4 ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସମବେଦନା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ; ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୯ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମ ରାୟ: ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ CBSEକୁ ପରାମର୍ଶ