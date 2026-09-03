ETV Bharat / education-and-career
KVSରେ DM ସ୍କୁଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ
ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : September 3, 2026 at 8:26 PM IST
KVS DM school merger issue, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଗୌରବମୟ ଶିକ୍ଷା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପରିଚାଳିତ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ (ଡିଏମ୍) ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେଭିଏସ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବିରୋଧ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ।
ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ (DM) ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (KVS) ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୧୯୬୪-୬୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ।
ଏପଟେ ଡିଏମ ସ୍କୁଲର ଅଧକ୍ଷା ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଆଲୁମ୍ୟୁନି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ ଭାରତରେ ମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍କୁଲ 4ଟି ରହିଛି । ଏତେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ଖବର ଆସିବ, ତେବେ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି, କଣ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେନେଇ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମନେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ତାହା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଆଲ୍ୟୁମିନି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏକ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ ସ୍କୁଲର ଅଧକ୍ଷ ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: DM ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର