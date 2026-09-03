ETV Bharat / education-and-career

KVSରେ DM ସ୍କୁଲ୍‌ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ

ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

DM school merger issue in KVS: Students and parents strongly oppose the proposal
KVSରେ DM ସ୍କୁଲ୍‌ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 8:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KVS DM school merger issue, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଗୌରବମୟ ଶିକ୍ଷା ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ । ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ପରିଚାଳିତ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ (ଡିଏମ୍) ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେଭିଏସ୍ ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବିରୋଧ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହାକୁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ବଡ଼ ଆଘାତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ।


ଛଅ ଦଶନ୍ଧିର ଶିକ୍ଷା ଐତିହ୍ୟ ବହନ କରୁଥିବା ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ (DM) ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (KVS) ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଦେଖାଦେଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରି ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ନିକଟରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୧୯୬୪-୬୫ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ୍ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ୬୦ ବର୍ଷ ଧରି ଏଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ।

ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାବି ।
ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଛାତ୍ର-ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦାବି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ଆର୍‌ଆଇଇ) ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ସହ-ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଛି । ଆର୍‌ଆଇଇର ଛାତ୍ର-ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏଠାରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦେଖିବା ସହ ତାହାକୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଭାବେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏହାଛଡ଼ା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାରର ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନରେ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ରହିଛି । ଏହି ସ୍କୁଲ୍‌ରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ KVS ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ପରମ୍ପରା, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଶ୍ରଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟିକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ ।
ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହି ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଦାବିରେ ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ସହିତ “ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ” ବୋଲି ଦାବି ରଖି ଏନ୍‌ସିଇଆର୍‌ଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ଡିଏମ ସ୍କୁଲର ଅଧକ୍ଷା ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଆଲୁମ୍ୟୁନି, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏତେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଅର୍ଥାତ ଭାରତରେ ମାତ୍ର ଏଭଳି ସ୍କୁଲ 4ଟି ରହିଛି । ଏତେ ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ମିଶିବାକୁ ନେଇ ଖବର ଆସିବ, ତେବେ ବିରୋଧ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ବୈଠକ ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି, କଣ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ସେନେଇ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ ।"

ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ KVS ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ପରମ୍ପରା, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।
ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ KVS ଢାଞ୍ଚାରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ, ପରମ୍ପରା, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଓ ଐତିହାସିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)


ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆଜି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମନେ ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ କଣ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯିବ ତାହା ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ଆଲ୍ୟୁମିନି ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର ମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଏକ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମ ସ୍କୁଲର ଅଧକ୍ଷ ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦାବି
ଐତିହ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଦାବି (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଯୁକ୍ତ ୨ ନାମଲେଖା: ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: DM ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

PARENTS STUDENTS
KVS DM SCHOOL MERGER ISSUE
KVSରେ DM ସ୍କୁଲ୍‌ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ
KVS DM SCHOOL STRIKE
KVS DM SCHOOL MERGER ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.