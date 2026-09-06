ETV Bharat / education-and-career
ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ! ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବ କି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ଆରାଧନା ?
କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫି’ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଫଳରେ କଲେଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୂଜା କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 6, 2026 at 6:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଦେଖା ଦେଇଛି ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ । ଏଥର କଲେଜରେ ହୋଇ ପାରିବନି କି ପୂଜା ? ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାରେ ଅଟକିଲା କି ପୂଜା ପାଣ୍ଠି ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଫି’ ଆଦାୟ ବନ୍ଦ, ସେପଟେ ମିଳିନି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ । ପୂଜା କେମିତି ହେବ ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । କେବଳ ପୂଜା ନୁହେଁ, କଲେଜରେ ସେମିନାର, ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ।
ଆସୁଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଶୁଭିବା କଥା ବିଘ୍ନବିନାଶକଙ୍କ ଆରାଧନାର ସ୍ୱର । ହେଲେ ଏଥର ଅନେକ ଏଡେଡ୍ କଲେଜରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ । କାରଣ, ସରକାରଙ୍କ ‘କେଜିରୁ ପିଜି’ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଫି’ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ କଲେଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି ।
ଅଧ୍ୟାପକ ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ, ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କାରେ କଲେଜର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଘୋଷଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହାନ୍ତି । ସରକାର ଦେବାକୁ କହିଥିବା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଏ ନେଇ 662 ବର୍ଗ କଲେଜ ସଭାପତି ଗୋଲକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ବଳରେ କଲେଜର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଦିଆଯାଏ, ଗେଷ୍ଟ ଫାକଲ୍ଚି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ, ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପୂଜା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଦାୟକୁ ସରକାର ମନା କରିଥିବାବେଳେ ଏ ସବୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ପୂରଣ କରାଯିବ ? ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ କଲେଜରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦିଆ ଯାଇ ପାରୁ ନ ଥବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଫି ଆଦାୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁୁଷମାସ ହେଲେ ହେଁ କଲେଜ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନାଶ । ଯହି ଏପରି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହେ, ତେବେ ଏସବୁ କଲେଜ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ" ବୋଲି ଗୋଲକ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରକାରଙ୍କ SOPରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ନାମଲେଖା ଫି’, ବିକାଶମୂଳକ ପାଣ୍ଠି ସମେତ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଫି’ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ। କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଫି’ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜା, ପିକନିକ୍, ସେମିନାର ଓ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ନାହିଁ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ଏଡେଡ କଲେଜଗୁଡିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି, "କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ଫି ସହ ବିକାଶମୂଳକ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଫି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ପୂଜା, ପିକନିକ୍, ସେମିନାର ଓ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ୍ ଭଳି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ନାହିଁ" ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଥିବାବେଳେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅର୍ଥାଭାବ ଯୋଗୁଁ ପୂଜା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଉଠିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ରଖି ନାହାନ୍ତି । "ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାନସିକତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି" ବୋଲି କହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କଲେଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କିପରି ହେବ ? ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବା ବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଏହା କେମିତି ହେବ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଫି ଆଦାୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମିଳିନାହିଁ ଯାହା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା; କାହାକୁ ମିଳିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଜାରି ହେଲା SOP
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେଜିରୁ ପିଜି ଫ୍ରି ପରେ ପରିଚଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦରମା ଚିନ୍ତା