ETV Bharat / education-and-career
ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା, ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ରେ ଶେଷ; ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା CHSE ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ
ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା, ଜାନୁଆରୀ ୪ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍। ୪.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା, ବଢ଼ିବ ୬୦ଟି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ବିକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 19, 2026 at 9:19 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୨୦୨୭ ମସିହାର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ୧୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ବା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୪ରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE)। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପରିଷଦର ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା।
ପ୍ରକାଶିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ମାତୃଭାଷା (MIL-O) ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇତିହାସ, ଆକାଉଣ୍ଟାନ୍ସ ଓ ଫିଜିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ୧୮ ତାରିଖରେ କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ଣ ୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ମୋଟ ୨୨ ଦିନ ଧରି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରେଗୁଲାର ଓ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
- ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ CHSEର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍
ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ CHSE ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
1. ଇଣ୍ଟରନାଲ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା: ପ୍ରଥମ ସ୍ଲଟ୍ରେ ଡିସେମ୍ବର ୨୨, ୨୦୨୬ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୩, ୨୦୨୭ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନପାରିଲେ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
2. ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବା: ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅତିକମ୍ରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
3. CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା: ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହଲ୍ରେ CCTV କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
4. କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓ ଭାଇଭା: କମର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଓ ଭାଇଭା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରାଯିବ।
5. ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ: ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ A4 ସାଇଜ୍ ପେପରରେ ସର୍ବାଧିକ ୬ ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
6. ବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷା: ବାୟୋଲୋଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ବଟାନି ପେପର ଏବଂ ପରେ ୧୧ଟା ୫୦ରେ ଜୁଲୋଜି ପେପର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
7. ୨୦୨୫ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ରେଗୁଲାର ଓ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏକ୍ସ-ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: ଏହି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ୨୦୨୫ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।
8. ୨୦୨୩ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ: ୨୦୨୩ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ପୂର୍ବ ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ।
9. ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ସାମିଲ: କମର୍ସ ଓ ଭୋକେସନାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ୨୦୨୫ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ’ ନାମକ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
10. ଭୋକେସନାଲ ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍: ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଟ୍ରେଡ୍ ବିଷୟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ୩ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିବ ବୋଲି ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
- ଚଳିତ ବର୍ଷ ୪.୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାରେ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ଉପରେ CHSE ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ସହ ହବ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ଗତବର୍ଷ ୧୩୫୭ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ୬୦ଟି ନୂଆ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଡ଼ାଯିବ। ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧା ହେବ।
ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ହବ୍ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯିବ। ଗତବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ୨୧୧ଟି ହବ୍ରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା CHSE ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ ୬୦ଟି ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ୩ଟି ହବ୍ ଖୋଲାଯିବ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ CHSE ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।
ଏହି CCTV କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକୁ CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର