ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ! CBSE ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ୩ଟି ବିଷୟ
ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ‘Individuals in Society’ ଓ ‘CT & AI’ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହଟିଲା, ଦଶମରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ ‘Environmental Education’; ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ ବୋଲି CBSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା
Published : October 30, 2026 at 7:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE) ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଉ ‘Individuals in Society’ ଏବଂ ‘CT & AI’ (Computational Thinking & Artificial Intelligence) ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
ସେହିପରି, ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘Environmental Education’ ବା ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା (Vocational Education)କୁ ବୋର୍ଡ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ‘Skill Development’ ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ ତାରିଖରେ ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ରେ ସିବିଏସ୍ଇ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ (Skill Development) କିମ୍ବା ସିବିଏସ୍ଇ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନୁଯାୟୀ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପଦ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ରହିବ।
ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ‘Skill Development’ ବିଷୟ ଚୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ (Elective Subjects) ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ୨୦୨୫-୨୬ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଏକାଡେମିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ସାମିଲ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ।
ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏଥିସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍କୁଲାର ସହିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟଡି ପ୍ଲାନ୍ (Study Plan) ଏବଂ FAQ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସିବିଏସ୍ଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।