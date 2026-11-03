ETV Bharat / education-and-career
CBSE ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ୨୦୨୬-୨୭: LOC ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ୱିଣ୍ଡୋ, ନଭେମ୍ବର ୭ ଶେଷ ତାରିଖ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଓ ଚୟନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ କରିପାରିବେ ସଂଶୋଧନ। ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା CBSE
Published : November 3, 2026 at 3:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (CBSE), ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରେକର୍ଡରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ (LOC) ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖକୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ, ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଏବଂ ଚୟନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହା ରେକର୍ଡ ସଂଶୋଧନର ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବୋଲି CBSE ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ସଂଶୋଧନକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ଏକ ସର୍କୁଲାରରେ CBSE କହିଛି ଯେ, ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ LOCରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲା।
ବୋର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, LOC ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡାଟା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଲିପ୍ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଇପାରିବେ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ବୋର୍ଡ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଜନ୍ମ ତାରିଖରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଭିଭାବକମାନେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ନାମର ବନାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସହ ମେଳ କରିବାକୁ CBSE ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାର୍କସିଟ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି। LOCରେ ନାମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ବ୍ୟବହାର ନକରି ପୂରା ନାମ ଲେଖିବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନାମ ସହ ସରନେମ୍ ବା ଉପନାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି CBSE ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। କାରଣ ଅନେକ ଦେଶରେ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ପାଇଁ ସରନେମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ LOCରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ପାସପୋର୍ଟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ସହ ମେଳ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ କହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ତଥ୍ୟର ସମାନତା ରହିପାରିବ।
ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜେ ଚୟନ କରିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସଂଶୋଧନ ୱିଣ୍ଡୋ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି CBSE ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ତେଣୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଡକ୍ଟର ସନ୍ୟମ ଭରଦ୍ୱାଜ ସମସ୍ତ ଅନୁବନ୍ଧିତ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକ ଓ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସର୍କୁଲାର ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ LOCରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଇଛି।