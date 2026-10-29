ETV Bharat / education-and-career
୨୦୨୮ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ CBSEର ନୂଆ ଯୋଜନା, ୫ଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ସହ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଦକ୍ଷତା ପେପର୍
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା କହିଛନ୍ତି; “୨୦୨୮ରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଜାରି ରହିବ।
Published : October 29, 2026 at 8:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୮ ମସିହାର ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଢାଞ୍ଚା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁବାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ସିବିଏସ୍ଇ)। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୫ଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିଷୟ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ପାଇବେ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବିଷୟ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବ।
ଏହା ସହିତ, ଆନ୍ତଃବିଷୟକ କ୍ଷେତ୍ର (Interdisciplinary Area) ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ (CT) ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ବା ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କେବଳ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ୨୦୨୮ରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (ସିବିଏସ୍ଇ)ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ପ୍ରଜ୍ଞା ଏମ୍. ସିଂହ ସ୍କୁଲ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରିଥିବା ଏକ ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଚଳନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ‘ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି’ ବିଷୟ ଏବଂ ‘କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ଥିଙ୍କିଂ (CT) ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ମଡ୍ୟୁଲ୍’ ଏବଂ ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ‘ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷା’ ବିଷୟ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଅଂଶ ହେବ ନାହିଁ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “୨୦୨୮ରେ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ‘କୌଶଳ ବିକାଶ’ ବିଷୟ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ।”
ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସିବିଏସ୍ଇ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରୀୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ।
ବୋର୍ଡର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାଚ୍ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସର୍କୁଲାର୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବୋର୍ଡର ଜଣେ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି, “ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେବା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା। କେବଳ ପରୀକ୍ଷାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।”
ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ୫ଟି ବିଷୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋଟ ୯ଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ତୃତୀୟ ଭାଷା, କଳା ଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ‘କୌଶଳ ବିକାଶ’ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅଧିସୂଚିତ ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ୨୨ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଡାଟା ସାଇନ୍ସ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ବଜାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଥିଙ୍କିଂ ଆଦି ରହିଛି।
ଏହି ୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାଛୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ଯୋଗ୍ୟତା ଢାଞ୍ଚା (National Skills Qualifications Framework ବା NSQF) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ।
ସିବିଏସ୍ଇ କହିଛି, “୨୨ଟି ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ବାଛୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୨୦୨୭-୨୮ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ମାର୍କସିଟ୍ରେ ପୂର୍ବର ପ୍ରଚଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟର ମାର୍କ ଓ ଗ୍ରେଡ୍ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।
ଏହା ସହିତ, ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଦକ୍ଷତାଭିତ୍ତିକ ବିଷୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ NSQF ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।”
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ‘କୌଶଳ ବିକାଶ’ ବିଷୟ ବାଛୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ବିଷୟରେ ଅତି କମ୍ରେ ୩୩ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିବ। ତେବେ ଏହି ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।