ETV Bharat / education-and-career
OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଓଏସଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 1, 2026 at 1:12 PM IST
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET)-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଚାର ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସିଆଇଡି -କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପତ୍ରକୁ ଏତଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା :
ଚଳିତବର୍ଷର ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି (OSSTET) ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୨୧୧୨୫ (ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୧), ତାରିଖ ୨୯.୦୯.୨୦୨୬ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା :
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ‘ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ବାଏ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍’ ନାମକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଏସ୍ଏସ୍ଟିଇଟି-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇନାହିଁ । ଧାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପରିଷଦର ନାମ ଓ ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିଆଇଡି-କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବୋର୍ଡ ।
ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ପରେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ଗତକାଲି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି ।"
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ 261ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ଟିଚର୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ