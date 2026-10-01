ETV Bharat / education-and-career

OSSTET ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିକଟରେ ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୧୦ଟାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଓଏସଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

BSE Odisha filed complaint Crimebranch OSSTET exam postponement fake notification case
OSSTET ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 1:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍‌ ଟିଚର୍‌ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET)-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଚାର ଘଟଣା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସାଇବର ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସିଆଇଡି -କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି । ଏହି ପତ୍ରକୁ ଏତଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।


ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା :
ଚଳିତବର୍ଷର ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିଇଟି (OSSTET) ପରୀକ୍ଷା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ‘ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ’ ଶୀର୍ଷକରେ ଏକ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନମ୍ବର ୨୧୧୨୫ (ପରୀକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀ-୧), ତାରିଖ ୨୯.୦୯.୨୦୨୬ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ।

OSSTET ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ନେଇ ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘଟଣା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ETV Bharat Odisha)

ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା :
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ‘ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ବାଏ ଟେଷ୍ଟ ବୁକ୍‌’ ନାମକ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଓଏସ୍‌ଏସ୍‌ଟିଇଟି-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇନାହିଁ । ଧାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।


ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପରିଷଦର ନାମ ଓ ସଚିବଙ୍କ ନକଲି ସ୍ୱାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସିଆଇଡି-କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ବୋର୍ଡ ।

ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ କହିଛନ୍ତି, "ନକଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାଇରାଲ ପରେ ବୋର୍ଡ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା । ଫଳରେ ଏହା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିନାହିଁ । ଗତକାଲି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଛି ।"

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ 261ଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ୍‌ ଟିଚର୍‌ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ (OSSTET) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଦନ୍ନୋତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ତରୀଣ ରୋକ ଲଗାଇଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

ଲାଇବ୍ରେରୀ ଫି' ବାର୍ଷିକ 2900 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି; ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆଲୋଚନା ହେବ କହିଲେ କେଏମସି ଅଧିକାରୀ

କଟକ ସହରରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ; ଆଗକୁ ଦଶହରା, ବିପଦକୁ ଡାକୁଛି ପ୍ରଶାସନ ! ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

OSSTET EXAM
BSE ON CRIME BRANCH INVESTIGATION
ଓଏସଏସଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ନକଲି ନୋଟିସ
ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏତଲା
OSSTET EXAM FAKE NOTIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.