ETV Bharat / education-and-career

BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା

CBSE ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ବୋର୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇନର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

BSE CHSE will merge Single board to conduct 10th and 12th exams
BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକକ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୪୪ତମ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଡାକ୍ତର ଏନ୍. ଥିରୁମାଲା ନାୟକ।

ଏକକ ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ହେବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା

ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ଓ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (CHSE)କୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଏକକ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। CBSE ଢାଞ୍ଚାରେ ଏହି ବୋର୍ଡ ଅଧୀନରେ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ବୋର୍ଡ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଇନର ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଚିଠା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ନୂଆ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ।

ବଦଳିବ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବହି ପଢ଼ା ସହ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା । ବହି ପଢ଼ା ସହିତ ହେବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ଏ ନେଇ ଡା. ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, NEP-2020 ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ NCERT ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ।

ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଓଡ଼ିଆରେ, ଆଗକୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ମାଗଣା ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା, CHSEକୁ ୧୦ କୋଟି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବା ସହ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ । ଏପଟେ CHSE ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ ପାଠପଢ଼ା ଉପଲବ୍ଧ ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ IIT ଓ NEET ଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ CHSEକୁ ୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ

ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶ ଏବେ ବି ପଛରେ ରହିଛି। ତେବେ NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ଭଳି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିବା ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡା. ନାୟକ କହିଛନ୍ତି।

ଓପନ୍ ଲର୍ନିଂରେ ଯୋଡ଼ି ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ

ସେହିପରି ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ। ଓପନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା କିମ୍ବା ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଇପାରୁନଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଜାରି ରଖିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ, ଶିକ୍ଷାକୁ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଓ ମାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲର୍ନିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଓ ରୋଜଗାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଡା. ଥିରୁମାଲା ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।


ଏନଇପି ୨୦୨୦ ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ହେବ। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାରୀସ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଛି। ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଦଶମରେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନା ନାହିଁ, ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ ଆସିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବୃତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ତା'ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସିଏଚଏସ୍ଇ ଅଧକ୍ଷ ମୃଣାଳକାନ୍ତି ଦାସ ।

ଏପଟେ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଶମ ଓ ଦ୍ଵାଦଶ ଗୋଟିଏ ବୋର୍ଡ ରହିବା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ l ହେଲେ ଅନୁସାଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟlପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କଲେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସୁଫଳ ମିଳିବ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦; ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା

TAGGED:

BSE CHASE
EDUCATION POLICY ODISHA
BSE CHASE MERGE
ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ
NEP 2020

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.