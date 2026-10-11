ETV Bharat / education-and-career
ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରେକର୍ଡ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୨ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ. ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଡ. ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା । ରିପୋର୍ଟ:ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : October 11, 2026 at 8:47 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପୁଣି ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଲଗାତାର ଭାବରେ ୮ ବର୍ଷ ଧରି ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ସଫଳତା । ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ ଚମକିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ୨ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଆମେରିକାର ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି (Stanford University) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାଲିକାରେ ଡ. ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଓ ଡ. ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏପରି ଗୌରବ ସାଉଁଟିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବ୍ରିକ୍-ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ (Brics ILS) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଡ. ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଡ. ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପୁଣିଥରେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଗବେଷକ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କୃତି ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏଲ୍ସେଭିଅର୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ତାଲିକାକୁ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗବେଷକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।
ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ:
ଚଳିତବର୍ଷ ଏହି ତାଲିକାରେ ୬୯୫୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଗବେଷକଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି । ଡ. ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ସାହୁ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ମେଡିସିନ୍ରେ ଗବେଷଣା କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଫାର୍ମାକୋଲୋଜି ଓ ଫାର୍ମାସୀ ଅଟେ । ଏହି ବର୍ଗରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାଙ୍କ ୫୧,୮୬୮ ରହିଛି । ସେହିପରି, ଡ. ଅମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ବାୟୋମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ୍ ବାୟୋଲୋଜି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣାର ମୁଖ୍ୟ ଉପକ୍ଷେତ୍ର । ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାଙ୍କ ୪୧,୮୧୦ ରହିଛି ।
ଲଗାତାର ୮ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କୃତି ଉଭୟ ଗବେଷକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଗବେଷଣା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି । ଏହି ସଫଳତା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନ ସହ ରାଜ୍ୟର ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବମୟ ବିଷୟ ।
ଆଇଏଲଏସରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ହୁଏ?
୧. କର୍କଟ ରୋଗ ଗବେଷଣା:
କର୍କଟ କୋଷ କିପରି ବଢ଼େ ଓ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟାପେ, ଔଷଧ ପ୍ରତି କିଛି କର୍କଟ କୋଷ କାହିଁକି ପ୍ରତିରୋଧ ଗଢ଼ନ୍ତି । ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କିପରି ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ ।
୨. ଭୂତାଣୁ ଓ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ:
ଡେଙ୍ଗୁ, ଚିକୁନଗୁନିଆ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ରୋଗର କାରଣ, ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ବା ଭୂତାଣୁର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ନୂଆ ଔଷଧ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ ।
୩. ଜିନ୍ ଓ ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ:
ମଣିଷର ଜିନ୍ରେ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି କିଛି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିଶେଷକରି ଶିଶୁଙ୍କ ବଂଶଗତ ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ ଓ ତାହାର ଜୈବିକ କାରଣ ଖୋଜିବା ଉପରେ ଗବେଷଣା ହୁଏ ।
୪. କୃଷି ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ଜୈବ ପ୍ରଯୁକ୍ତି:
ମୁଗ, ବିରି ଓ ଅନ୍ୟ ଡାଲିଜାତୀୟ ଫସଲର ଜିନ୍ ଓ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଅଧ୍ୟୟନ ସହ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିପାରୁଥିବା ଫସଲ ବିକାଶ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଏ ।
୫. ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ସମ୍ପଦ ଓ ଔଷଧ:
ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବ, ଅଣୁଜୀବ ଓ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ଔଷଧ, ପୋଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଜୈବ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମ୍ଭାବନା ଖୋଜାଯାଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨% ବୈଜ୍ଞାନିକ ତାଲିକାରେ NIT ରାଉରକେଲାର ୨୯ ଅଧ୍ୟାପକ
ମୁଖ କର୍କଟ ଗବେଷଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର IISER ଓ NIT ରାଉରକେଲାକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, କୋଟାର୍ନିନ୍ ଡେରିଭେଟିଭ୍କୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର