ETV Bharat / education-and-career

ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୌଡ଼ିଲା OUTR ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଦାର୍ ରେସିଂ କାର୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ, ଡିଜାଇନ ପଛରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା

କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Bhubaneswar OUTR Students Build Award Winning Racing Car Female Engineers Lead Design odisha
ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୌଡ଼ିଲା OUTR ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଦାର୍ ରେସିଂ କାର୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ, ଡିଜାଇନ ପଛରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 9, 2026 at 6:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଇଞ୍ଜିନର ଗର୍ଜନ ସହ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଉଡୁଥିବା ଧୂଳି ଭିତରୁ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଆସୁଛି ଏକ ରେସିଂ କାର୍ । କାର୍‌ଟିକୁ ହୁଏତ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏହା ବିଦେଶରେ ନିର୍ମିତ କାର୍‌ ଭାବି ଭ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏହାର କାହାଣୀ ଅଲଗା । ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ଜିଦ୍‌ ଓ ମାସ ମାସ ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମର ଝଲକ ହେଉଛି ଏହି କାର୍ । କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ତିଆରି ନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି କାର୍‌ ପଛର ବିଶ୍ବକର୍ମାଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...

ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୌଡ଼ିଲା OUTR ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଦାର୍ ରେସିଂ କାର୍, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ, ଡିଜାଇନ ପଛରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା (ETV Bharat Odisha)

ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରେସିଂ କାର୍:
ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିବା ବଦଳରେ, ନିଜ ହାତରେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି OUTR ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ । ପ୍ରାୟ 6-7 ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଏହି ରେସିଂ କାର୍‌ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏଟିଭି ଗାଡିର ନାମ "ବିଶ୍ୱ 4.2" ଓ ରେସିଂ ଗାଡିର ନାମ "ଗୋ କାର୍ଟ" ରଖାଯାଇଛି । 25 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏହି ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।



ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍‌ କିପରି ହେବ... ଚେସିସ୍‌ କେତେ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବ... ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍‌ କିପରି କାମ କରିବ... ବ୍ରେକିଂ କେତେ ଦକ୍ଷ ହେବ... ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା । ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ସୋପାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଥିଲା । ୱେଲ୍ଡିଂଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମେକାନିକାଲ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍‌ଠାରୁ ହାର୍ଡୱେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଗାଡ଼ିର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଟି ଅଂଶରେ ରହିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଅବଦାନ ।

ପାଠପଢ଼ାରୁ ଶିଖି ବାସ୍ତବରେ ତିଆରି କରିଲେ:
ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଲ୍ୟାବ୍‌ ଓ ଗ୍ୟାରେଜ୍‌ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ଥର ଭୁଲ୍ ହୋଇଛି, ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ଡିଜାଇନ୍‌ ବଦଳିଛି । ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ପୁଣି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି । ହେଲେ ହାର୍ ନମାନି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ଖୋଜି ଶେଷରେ ଏହି ରେସିଂ କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିଛି ।

Impressive racing car built by OUTR students
OUTR ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦମଦାର୍ ରେସିଂ କାର୍ (ETV Bharat Odisha)




ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖାଇଲେ ଦମ୍:
ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ଏହି କାର୍‌କୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ OUTRର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀ । ଏଚ୍‌କେଏଫ୍‌ସି ସିଜନ୍‌- 5, 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଟିମ୍‌ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ରେସିଂ ଗାଡି ରାଙ୍କିଂରେ ନବମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା । ତେବେ ରେସିଂ କାର୍‌ ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଟିଭି ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ସେହି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ମିଳିଥିବା ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା ।



କାର୍ ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ:
ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୌଡୁଥିବା ଏହି କାର୍ କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କାର୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ ଯେପରି ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଦୌଡୁଛି । ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ନିଜେ ମଞ୍ଚ ଦେବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଅନ୍ୟ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛି । ଆଗକୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍‌, ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଓ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ।

OUTR student driving racing car
ରେସିଂ କାର୍ ସହିତ OUTR ଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
ଝିଅ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି:ସମୟ ବଦଳିବା ସହିତ ପୁଅଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସମାଜର ଉନ୍ନତିରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଏହି ରେସିଂ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରରେ OUTRର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ସୋସାଇଟିର କେବଳ ଛାତ୍ର ନୁହେଁ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଆନାଲିସିସ୍, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ନେଇ ରେସିଂ ଟ୍ରାକ୍‌ରେ ଗାଡି ଚଳାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରେସିଂ ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ ସମ୍ଭାଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନେ ନିଜର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ନିଭାଇଛନ୍ତି ।

ଛାତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଏହିଭଳି ଗାଡି ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବେ । ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଅନୁଭୂତି ବେଶ୍ ଭଲ ଥିଲା । ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଇଛା ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ । ଝିଅ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ କାମ କରାଯିବ । ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପୁଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।


ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ପତ୍ୟୁତପର୍ଣ୍ଣା ଜେନା କହଛନ୍ତି, "ଝିଅ ମାନେ ବିଶେଷ କରି ଡିଜାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି । କିଭଳି ଫ୍ରେମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ସେନେଇ ଏକ ଡିଜାଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ । କେବଳ ଡିଜାଇନ୍ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ।" ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

OUTR students with a racing car
ରେସିଂ କାର୍ ସହିତ OUTR ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏତିକି ଅର୍ଥ ଲାଗିଛି:

  • ଏଟିଭି ଗାଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 4-5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି
  • ରେସିଂ କାର୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି

ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ରେସିଂ କାର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜସ୍ବ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏଭଳି 3 ଟି ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛୁ । ବିଶେଷ କରି ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ରେସିଂ କାର । ଭେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦରକାରୀ ଜିନିଷ ମଗାଇଥାଉ । ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାମ କରିବୁ । ଏହା ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି‌କ ଭେଇକିଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଯାହା ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେଇକିଲ୍ ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ।"

Racing car engine
ରେସିଂ କାର୍ ଇଞ୍ଜିନ (ETV Bharat Odisha)


ଓୟୁଟିଆର କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଗୁଡିକ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡିକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡିକୁ କମରସିଆଲ କରାଯିବ । କିଭଳି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଟ ଅପ୍‌ କରିପାରିବେ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗକୁ ଆସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି । ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଅନେକ ନୂଆ ପ୍ଳାନ ଅଛି । ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଝିଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । ପୁଅମାନେ ଯାହା କରିପାରିବେ ଝିଅମାନେ ଏବେ ତାହାକୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓୟୁଟିଆରର କୁଳପତି ।

The student is driving a racing car.
ଛାତ୍ର ରେସିଂ କାର୍ ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ନିର୍ବାକ ପଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର: ଚୂଡ଼ା, ଇଟିଲି ଓ ଖେଚୁଡ଼ି ଭଳି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟୁଛି ଭୋକ, ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରେ ପଶୁ ସେବା

ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସତ୍ୟପୀର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସମ୍ମାନ

ଝୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗର ସଂଘର୍ଷ: ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବଢୁଛି ଚାହିଦା, ହେଉନି ଆଶାନୁରୂପ ରୋଜଗାର

ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ; ବୁଡାଉଛି ବୁଢାବଳଙ୍ଗ, ଜଳକାରେ ବଢି, ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ଆଶଙ୍କା, ବଢୁଛି ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା




ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ରେସିଂ କାର
ଓୟୁଟିଆର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ଵର
OUTR STUDENTS RACING CAR
ODISHA STUDENTS RACING CAR DESIGN
OUTR RACING CAR ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.