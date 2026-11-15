ETV Bharat / education-and-career
ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚେତାବନୀ-ଦାବି ପୂରଣ କର, ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ
କ୍ଷକଙ୍କ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ଟାର୍ଗେଟ.... ଦାବି ପୂରଣ କର, ନଚେତ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ...
Published : November 15, 2026 at 3:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ଦୁଇଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବଚନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ । ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ । ଲକ୍ଷାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପାଖାପାଖ ୩ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସରକାର ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକସଙ୍ଘର ଆଶା ଥିଲା, ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ଵାଭିମାନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଓ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ହେଲେ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।
ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍ଜମା କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ । ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗତ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ୧୫ ଗୋଟି ଦାବିକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେନାହିଁ ।
ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦାବି ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ବା ୪୨୦୦ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ପ୍ରଦାନ ଓ ଠିକା ଅବଧିକୁ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ନାଶନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାକରି ବସିଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।'
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି , 'ଯଦି ସରକାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ । ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି କାମ କରୁଛୁ ତାହା ଦେଖାଇବୁ । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ।'
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ଏବେକାର ନୁହେଁ । ତାହା ପାଖାପାଖି ୧୦ -୧୨ ବର୍ଷ ତଳର ଦାବି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ: ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ!
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟିର ୧୫ ସୁପାରିଶ