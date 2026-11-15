ETV Bharat / education-and-career

ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚେତାବନୀ-ଦାବି ପୂରଣ କର, ନଚେତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ

କ୍ଷକଙ୍କ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ଟାର୍ଗେଟ.... ଦାବି ପୂରଣ କର, ନଚେତ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ...

before Panchayat elections Primary teachers warn to fulfill demands
ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚେତାବନୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 3:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ । ଦୁଇଦଫା ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ନଭେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶିକ୍ଷକ । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ନିର୍ବଚନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ୨୭ ତାରିଖରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ । ଦାବି ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ । ଲକ୍ଷାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ କହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପାଖାପାଖ ୩ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି । ସରକାର ବଦଳିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଲା ନାହିଁ । ଶିକ୍ଷକସଙ୍ଘର ଆଶା ଥିଲା, ସରକାର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଓ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନ‌ରୁଦ୍ଧାର କରିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ଵାଭିମାନକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଓ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ହେଲେ ସେ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଓ ତର୍ଜମା କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା । ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଭକ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ । ମାତ୍ର ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗତ ନ‌ଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ୧୫ ଗୋଟି ଦାବିକୁ ମଞ୍ଜୁର କଲେ । ମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେନାହିଁ ।

ସଂଘର ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦୁଇଟି ଦାବି ଯଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ବା ୪୨୦୦ ଗ୍ରେଡ଼ ପେ ପ୍ରଦାନ ଓ ଠିକା ଅବଧିକୁ ଗଣନା କରିବା ସହିତ ନାଶନାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଲକ୍ଷାଧକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଆଶାକରି ବସିଥିଲେ । ହେଲେ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।'

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି , 'ଯଦି ସରକାର ୭ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନକରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ । ଏହା ସହିତ ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସେହିପରି ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି କାମ କରୁଛୁ ତାହା ଦେଖାଇବୁ । ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ ।'

ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାହା ଏବେକାର ନୁହେଁ । ତାହା ପାଖାପାଖି ୧୦ -୧୨ ବର୍ଷ ତଳର ଦାବି । ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ୨୭ ତାରିଖରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ।'

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ: ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ଚେତାବନୀ!

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟିର ୧୫ ସୁପାରିଶ

TAGGED:

PANCHAYT ELECTION TEACHER STRIKE
PANCHAYT ELECTION ODISHA
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ
PRIMARY TEACHERS WARN FOR AGITATION
ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଚେତାବନୀ

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.