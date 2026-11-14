ETV Bharat / education-and-career
ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା; କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟିର ୧୫ ସୁପାରିଶ
ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 14, 2026 at 7:53 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଗଠିତ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟିର ୧୫ଟି ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୧୯୪ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ସହ ପାର୍ଟଟାଇମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ୧୬ ହଜାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ସେହିପରି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ AI ଓ ରୋବୋଟିକ୍ସ ଲ୍ୟାବ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ।
ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ନିୟମିତକରଣ, ପଦୋନ୍ନତି:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ୨୦୧୩ ମସିହାର ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ୧୯୪ଟି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ସେହିପରି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପାର୍ଟଟାଇମ କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ୧୬ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଅର୍ଥାତ ଏହି ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ମାସିକ ଅତିରିକ୍ତ ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ । ଏହା ସେମାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାରିଶ୍ରମିକ ତୁଳନାରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆ ଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ନିୟମିତକରଣ, ପଦୋନ୍ନତି, ବକେୟା ପ୍ରାପ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଭଳି ଏକାଧିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
୨୦୧୬ରୁ ୨୦୧୮ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ହେବେ ନିୟମିତ
ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଚାକିରି ନିୟମିତକରଣ ଓ ବକେୟା ଦରମା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ୨୦୧୬ରୁ ୨୦୧୮ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ୬ ବର୍ଷର ଚାକିରି ଅବଧି ପୂରଣ କରି ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନିୟମିତ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର TGT ଓ PET ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେହିପରି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ନିୟମିତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ପଦୋନ୍ନତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିବାର ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି:
ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମା ଓ ମଧ୍ୟମା ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ । ଏହା ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟମା ସଂସ୍କୃତ ଟୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ମୁତୟନ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କ୍ଲାସିକାଲ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବା TG ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ସାରଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବେତନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ଓଡ଼ିଶା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ (ସ୍କିମାଟିକ୍)ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।
ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ୫ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଭିତ୍ତିଭୂମି, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଓ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ୫ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଆବାସିକ ଛାତ୍ରାବାସର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ TGT ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ଚାକିରି ଅବଧିକୁ ଗଣନା କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବେତନର ସୁରକ୍ଷା କରାଯିବ । ଏହା ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
- ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଓ ରୋବୋଟିକ୍ସ ପରୀକ୍ଷାଗାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟସ୍ତରରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ରୋବୋଟିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ବ୍ଲକଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପେନସନ ଦାବି ଉପରେ ଟଳିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନସନ ଦାବି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି । ତେଣୁ ସରକାର ତତ୍କାଳ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ମିଳିବା ପରେ ଏହି ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପେନସନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।
କାହିଁକି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀ କମିଟି ?
ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଅଣଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଦାବିର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନର ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମୀକ୍ଷା କରି ୧୫ଟି ସୁପାରିଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
2 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ, ୨୮ତମ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ କରିବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର