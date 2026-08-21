ETV Bharat / education-and-career
Answer Key ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା NTA
ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାୟୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ।
Published : August 21, 2026 at 9:58 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି (NTA) ନିକଟରେ UGC NET 2026ର ଆନସର୍ କି (Answer Key) ଜାରି କରିଛି । ଆନସର୍ କି ଉପରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ତେବେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ନେଇ ଆଶାୟୀ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଏନଟିଏ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଶାୟୀଙ୍କ ହିତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସବୁ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ବୋଲି ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି ।
On the concern being raised that answer key challenges are "too expensive": a quick clarification for candidates.— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 20, 2026
The answer key challenge system is designed to be fair to every student, not just the one who challenges.
1. One challenge, everyone benefits. If even a single…
ଏନଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ Xରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖି କହିଛି ଯେ, ଆନସର୍ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଶାୟୀ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ । ଏହା କେବଳ ଛାତ୍ରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଏ । ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ । ଯଦି କୌଣସି ଆଶାୟୀ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ବୀକାର କରନ୍ତି । ବଦଳୁଥିବା ଉତ୍ତର, ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ।
‘ଫିସ୍ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ’
ଏନଟିଏ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିନା କୌଣସି କାରଣରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଠିକ୍ ଥାଏ । ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଲାଭ ରଖିବା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉନାହିଁ । ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପତ୍ତି ଜଣାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆପତ୍ତିଟା ଠିକ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ । ଏଥିସହ ସଠିକ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଠିକ୍ କରିପାରେ ।
Answer Key ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଣ ?
ଆନସର୍ କି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ପ୍ରୋବିଜିନଲ୍ ଉତ୍ତର ଜାରି ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାୟ ପରୀକ୍ଷା ଯେପରି, JEE Main, NEET ବା UGC NET ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋବିଜିନଲ୍ ଉତ୍ତରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଏକ ଅବସର ଦିଆଯାଏ । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ ।