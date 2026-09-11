ETV Bharat / education-and-career

UG ଓ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ତାରିଖ

ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଆବେଦନ ସମୟ ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

2nd phase enrollment application for UG & ITEP Courses in Odisha Know important dates and eligibility
UG ଓ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ତାରିଖ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 10:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ କଲେଜ ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହିବା ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ । +2 ଓ +3 ସିଟ୍ ପରେ UG ଓ ୪ ବର୍ଷିଆ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ITEP) ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏନେଇ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସିଟ୍‌ ଗୁଡିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।


UG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ:
UG ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ ତାରିଖ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଅପରାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । 20 ତାରିଖରେ ଆବେଦନାକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 24-26 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ସ ଇ -ସ୍ପେସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଅପଡେସନ କରିପାରିବେ ।

SAMS Portal
SAMS Portal (ETV Bharat Odisha)
ITEP ପାଇଁ ଆବେଦନ ତାରିଖ:ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ୨୦୨୬–୨୭ ପାଇଁ SAMS ଅଧୀନରେ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP କୋର୍ସର ଫେଜ୍–୨ ନାମଲେଖା ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ତାରିଖ ସକାଳ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଆବେଦନ ସମୟ ରହିଛି ।
2nd phase enrollment application for UG & ITEP Courses
UG ଓ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ (ETV Bharat Odisha)


ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା:

୧. ଆବେଦନକାରୀ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ NCET–୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ବୈଧ NCET–୨୦୨୬ ଭଲ ସ୍କୋର ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
୨. ଭାରତର କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତ ବୋର୍ଡ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
୩. ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ସମାନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତି କମ୍‌ରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ମୋଟ ନମ୍ବର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
୪. ଫେଜ୍–୧ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ନକରିଥିବା, ମନୋନୀତ କିମ୍ବା ମନୋନୀତ ହୋଇନଥିବା, ନାମଲେଖା ନେଇଥିବା କିମ୍ବା ନେଇନଥିବା ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଫେଜ୍–୨ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
୫. ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆବେଦନକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେଜ୍–୨ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚୟନ ପରେ ଯଦି ସିଟ୍‌ ଖାଲି ରହେ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଚାର କରାଯିବ
୬. ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଓଡ଼ିଆକୁ MIL ଭାବେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ସମାନ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା BSE ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ITEP ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ
୭. କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ITEP କୋର୍ସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏବଂ ୪ ବର୍ଷିଆ ITEP ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ BSE ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହା ସହ ଆଡମିଶନ ସମୟରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହେବ




କେଉଁ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ?
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ NCET–୨୦୨୬ ସ୍କୋର ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ଅତିକମ୍ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ITEP ଫେଜ୍–୨ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଆଡମିଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ-ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ

ଉଚ୍ଚମାଧ୍ୟମିକରେ ବଢ଼ିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ପରିସର: ସାମିଲ ହେବ ‘ହେଲ୍ଥ କେୟାର’ ଓ ‘ଆପାରେଲ୍ସ’


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HIGHER EDUCATION
VACANT SEATS
UG ITEP COURSES
ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା
ODISHA COLLEGE SEAT VACANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.