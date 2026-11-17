ETV Bharat / education-and-career
7ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ 24 ନୂତନ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ, ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା
ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା । ହଜାର ହଜାର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ୨୪ ନୂଆ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ।
Published : November 17, 2026 at 6:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା । ହଜାର ହଜାର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆବାସିକ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ୨୪ଟି ନୂତନ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ (EMRS) । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୪୭ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୧୪୪୦ ଜଣ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ:
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ, ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୧ଟି ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୭୧ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଦିଗରେ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜନଜାତି ବହୁଳ ଓ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ।
ନୂତନ ୨୪ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ୮ଟି ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ରାରୁଆଁ, ଯଶୀପୁର, ସୁକୃଳି, ଗୋପବନ୍ଧୁନଗର, ସାରସକଣା, ବିଶୋଇ, ବାଦାମପାହାଡ଼ ଓ ବିଜାତଳାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ସେହିପରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ୫ଟି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୪ଟି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩ଟି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ାରେ ୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଛି । ଏଥିସହ କୋରାପୁଟର ପାଡୁଆ ଓ କନ୍ଧମାଳର ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ଯାହା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ।
ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ:
ଜାତୀୟସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ ୫୩୩ଟି ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି । ପିଲାଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରୀଡ଼ା, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶୈକ୍ଷିକ ଦକ୍ଷତା ସହ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ଥିବାବେଳେ ଏକଲବ୍ୟ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜନଜାତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଆଶାର ଆଲୋକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଦଳିଲା ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ: ପଞ୍ଚମରେ ମୌଖିକ-ଲିଖିତ, ଏଣିକି ଅଷ୍ଟମରେ କେବଳ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା
ଇଭି ଚାର୍ଜିଂରେ ନୂଆ ବିପ୍ଳବ ଆଣିଲା NIT ରାଉରକେଲା, ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନକୌଶଳକୁ ମିଳିଲା ପେଟେଣ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର