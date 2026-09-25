ETV Bharat / education-and-career

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ

4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 226500 ବହି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଖାପାଖି 1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Mass Education minister Nityananda Ganda said over 2 lakh books Distribution completed
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 25, 2026 at 2:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର 850ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ



କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବହି ବଣ୍ଟନ:

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
Distribution of over 2 lakh books completed: School and Mass Education Minister
2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବହି ସଂଖ୍ୟା:
ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆବହି ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମଦ୍ବିତୀୟ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ1105050
ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ 3300-
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦର ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ 3550-
କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ 8600 200
କଟକ ସଦରଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ4400400
ସାଲେପୁର ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ 5450 1400
ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲିଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ48001100




21 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:

ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆବହି ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
ଭଦ୍ରକପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ137502950
ତିହିଡିପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ6550 200
ବାଲେଶ୍ୱରଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ11250300
ରେମୁଣାପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ11600400
ଡେରାବିଶଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ5950200
ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ7400-
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ8450 550



22 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:

ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆବହିଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
ଅସ୍ତରଙ୍ଗପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ3700-
କାକଟପୁର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ4550 300
ଗୋପପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ7100-
ଦଶରଥପୁରପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ12400350
ବିଂଝାରପୁରପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ10000 800
ଭୁବନେଶ୍ୱରଦ୍ବିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ8100



23 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:

ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆବହିଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
ଧାମନଗର ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ119501400
ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ9300
ତିର୍ତ୍ତୋଲଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ7050800
ରଘୁନାଥପୁରଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ3850150
କୁଜଙ୍ଗ ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ7100
ଏରସମାଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ4700
ଗରଦପୁରଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ 3450600
ମହାକାଳପଡ଼ା ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ11650
ମାର୍ଶାଘାଇଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ3350

ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 226500 ବହି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଖାପାଖି 1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

Revised textbooks are reaching the students.
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ BEOଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ

ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା; ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ କରିବ ୨ ଦିନିଆ ଅନଶନ



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SCHOOL BOOKS DISTRIBUTION
ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ
ODISHA SCHOOL BOOKS
ODISHA BOOK MISTAKES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.