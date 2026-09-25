ETV Bharat / education-and-career
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ, 2 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ଶେଷ: ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ
4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 226500 ବହି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଖାପାଖି 1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 2:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ । "ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଲକ୍ଷ 27 ହଜାର 850ଟି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇସାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତ ବହି ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯିବ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ।
କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ବହି ବଣ୍ଟନ:
|ଅଞ୍ଚଳ
|ଶ୍ରେଣୀ
|ଓଡ଼ିଆବହି
|ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
|ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ
|ଦ୍ବିତୀୟ ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ
|11050
|50
|ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ
|3300
|-
|ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଦର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ
|3550
|-
|କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|8600
|200
|କଟକ ସଦର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|4400
|400
|ସାଲେପୁର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ
|5450
|1400
|ନିଶ୍ଚିତ କୋଇଲି
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ
|4800
|1100
21 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:
|ଅଞ୍ଚଳ
|ଶ୍ରେଣୀ
|ଓଡ଼ିଆବହି
|ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
|ଭଦ୍ରକ
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ
|13750
|2950
|ତିହିଡି
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ
|6550
|200
|ବାଲେଶ୍ୱର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|11250
|300
|ରେମୁଣା
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|11600
|400
|ଡେରାବିଶ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|5950
|200
|ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ
|7400
|-
|କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|8450
|550
22 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:
|ଅଞ୍ଚଳ
|ଶ୍ରେଣୀ
|ଓଡ଼ିଆବହି
|ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
|ଅସ୍ତରଙ୍ଗ
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|3700
|-
|କାକଟପୁର
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|4550
|300
|ଗୋପ
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|7100
|-
|ଦଶରଥପୁର
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|12400
|350
|ବିଂଝାରପୁର
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|10000
|800
|ଭୁବନେଶ୍ୱର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ଷଷ୍ଠ
|8100
23 ତାରିଖରେ ବହି ବଣ୍ଟନ:
|ଅଞ୍ଚଳ
|ଶ୍ରେଣୀ
|ଓଡ଼ିଆବହି
|ଊର୍ଦ୍ଦୁବହି
|ଧାମନଗର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ
|11950
|1400
|ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ
|ପ୍ରଥମ, ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ
|9300
|ତିର୍ତ୍ତୋଲ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|7050
|800
|ରଘୁନାଥପୁର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|3850
|150
|କୁଜଙ୍ଗ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|7100
|ଏରସମା
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ସପ୍ତମ
|4700
|ଗରଦପୁର
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ସପ୍ତମ
|3450
|600
|ମହାକାଳପଡ଼ା
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ
|11650
|ମାର୍ଶାଘାଇ
|ଦ୍ବିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ
|3350
ତେବେ ମୋଟ ଆକାରରେ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 226500 ବହି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପାଖାପାଖି 1600ରୁ ଅଧିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ BEOଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ
ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଘୋଷଣା; ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ କରିବ ୨ ଦିନିଆ ଅନଶନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର