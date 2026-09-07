ETV Bharat / education-and-career

ଏନଇପିଠାରୁ କ୍ୟାରିଅର ଗାଇଡାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଇତିହାସର ୧୨୦ ପିଜିଟି ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, କ୍ୟାରିଅର ଚୟନ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ ଦାସ

120 PGTs in history to undergo training: Career guidance is more important than NEP
ଏନଇପିଠାରୁ କ୍ୟାରିଅର ଗାଇଡାନ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ: ଇତିହାସର ୧୨୦ ପିଜିଟି ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

PGT TEACHERS TRAINING, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଶିକ୍ଷକ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍‌ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବେ । ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, କ୍ୟାରିଅର ଚୟନ ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ । ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ବିଷୟର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ।


ଶିକ୍ଷାଦାନ ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଦିଗ ଦେଖାଇବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା। ଶିରିପୁରସ୍ଥିତ ଇମେଜ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କର୍ମଶାଳାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଇତିହାସ ବିଷୟର ୧୨୦ ଜଣ ପିଜିଟି ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ସରକାରୀ ଉନ୍ନୀତ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ପିଜିଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ।

ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ୟୁନିସେଫ୍‌ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ୍‌ ଚିଫ୍‌ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ୟୁନିସେଫ୍‌ ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲଳିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସସ୍ମିତା ମାଳି, ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସି.ଏଚ୍‌. ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ପିଜିଟିମାନଙ୍କୁ କର୍ମଶାଳାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ମିଳୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକାଶରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପରାଧ ଓ ବିପଥଗାମୀ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଠିକ୍‌ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ୟୁନିସେଫ୍‌ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସ୍‌ ଚିଫ୍‌ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲଳିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଠପଢ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ରୁଚି ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । କର୍ମଶାଳାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ, ତାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଦିଗଦର୍ଶନ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ରୁ ୧୧ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

କର୍ମଶାଳାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦, ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା, ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ୍‌ ରୁଲ୍‌, ସାମ୍ସ ଓ ଶିକ୍ଷାଜ୍ୟୋତି ପୋର୍ଟାଲ୍‌, ପୋଶ୍‌ ଆକ୍ଟ, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଭୂମିକା, ପରୀକ୍ଷା ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯୋଜନା ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିଜିଟିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- BSE-CHSE ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି; ଏକକ ବୋର୍ଡ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଦଶମ-ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 4 ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

PGT TEACHERS TRAINING
NEP
ପିଜିଟି ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ
NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
PGT TEACHERS TRAINING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.