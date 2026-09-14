ଜୋମାଟୋ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍; ଏଥର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଲାଗୁଛି ଅତିରିକ୍ତି ଶୁଳ୍କ
କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ବାଛୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି ଜୋମାଟୋ । ଏହି ଶୁଳ୍କ 5ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
Published : September 14, 2026 at 2:01 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜୋମାଟୋରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ବାଛୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରୁଛି ଜୋମାଟୋ । ଜୋମାଟୋ (Zomato) ଏବେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ବାଛୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ 5ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ 'ପେ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି' ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପେମେଣ୍ଟ ପଦ୍ଧତିରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଏବଂ ବଜାରରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ଅନୁସାରେ,ଏହି ଚାର୍ଜ ସାଧାରଣତଃ 5 ଟଙ୍କା ଅଟେ । କିନ୍ତୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କିଛି ଗ୍ରାହକ 7ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି:
ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ (ଯେପରିକି UPI, କ୍ରେଡିଟ୍/ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ) କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ଶୁଳ୍କ କେବଳ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭେରୀ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ ।
ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଜୋମାଟୋ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୁଳ୍କ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଚାର୍ଜ ଏବଂ GST ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ବାଛିବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଅଧିକ ବିଲ୍ ହେବ । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୁଳ୍କକୁ 14.99 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।
ବଜାରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି:
ଜୋମାଟୋ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୨.୩ରୁ ୨.୫ ନିୟୁତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।ଜୋମାଟୋର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ୱିଗି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ପ୍ରଚଳନ କରିନାହିଁ ।
ସେପଟେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଜୋମାଟୋ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପ୍ରାୟ 250 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଥିଲା । ଏପରି କି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ଗାଓଁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା ।