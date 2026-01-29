ETV Bharat / business

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କ'ଣ ? କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି

ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । କ'ଣ ଏହି ସର୍ଭେ ? ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ?

Economic Survey
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 29, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Economic Survey ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରତିବର୍ଷ, ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବରୁ, ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ (Economic Survey) ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1(ରବିବାର ଦିନ) 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 29)ରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କ’ଣ ? ଏହାକୁ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ କ'ଣ ?

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ହେଉଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ, ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଇତିହାସ:

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ 1950-51 ମସିହାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ଏହା କେବଳ ବଜେଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା । ଏହାକୁ ବଜେଟ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । 1964 ମସିହାରୁ, ଏହାକୁ ବଜେଟରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବଜେଟର ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ:

ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୁଏ । ଏହା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି (GDP Growth), ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି (Inflation), କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କିନ୍ତୁ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ 2026କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ?

ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ (Economic Division) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

GST ଆଦାୟରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା, ଏଥର ବଜେଟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିକସ ହସ୍ତାନ୍ତର ହାର କେତେ ?

ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 2026; ସରକାର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେର ପ୍ରଭାବ କ’ଣ?

ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ । ସେହିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ କିପରି ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ବୁଝା ପଡିଥାଏ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଯାଏ, ଯାହା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ଏବଂ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ଆକଳନ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ଋଣ ଯୋଜନା ପଛରେ ଥିବା ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବଜେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।

TAGGED:

UNION BUDGET 2026
WHAT IS ECONOMIC SURVEY
FINANCE MINISTER NIRMALA SITHARAMAN
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ
ECONOMIC SURVEY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.