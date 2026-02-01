Union Budget 2026: କ'ଣ ଶସ୍ତା ଓ କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ?
କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026-2027 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । କ’ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା ଏବଂ କ’ଣ ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ଜାଣନ୍ତୁ ।
Published : February 1, 2026 at 2:08 PM IST
Union Budget 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । 2026 ମସିହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟରେ 17ଟି କର୍କଟ ଔଷଧ (Cancer Drugs), ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ TCS (Tax collection at source) ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ବାହାରେ ରୋଜଗାର ହୋଇଥିବା ଆୟ ଉପରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକସ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ଘୋଷଣା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେବ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଶସ୍ତା ହେବ । ମଧୁମେହ ଏବଂ କର୍କଟ ରୋଗର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତା ହେବ ।
କ'ଣ ଶସ୍ତା ହେବ ?
- ୧୭ଟି କର୍କଟ ଔଷଧ
- ଚମଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ
- ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍
- EV ବ୍ୟାଟେରୀ
- ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ
- ବିଦେଶରେ ପାଠପଢ଼ା
- ମାଇକ୍ରୋୱେଭ ଓଭନ
- ସୌର ପ୍ୟାନେଲ
- ଟିଭି ଉପକରଣ
- କ୍ୟାମେରା
- ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ତିଆରି ପାଇଁ ପାର୍ଟସ
- କଫି ଏବଂ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ
- ସିଏନଜି ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ
- ବିମାନର ପାର୍ଟସ
କ'ଣ ମହଙ୍ଗା ହେବ:
- ମଦ
- ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ।
- ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ: ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
- ଆୟକର ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ଏବେ ଟିକସ ପରିମାଣର 100 % ସମାନ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
- ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ ଏବେ ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ସରକାର ବଜେଟରେ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ ଲିମିଟ 3% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରି ରପ୍ତାନୀକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଚମଡାରୁ ତିଆରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଟ୍ୟାନର ଏବଂ ନିର୍ମାତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡା ଉପକରଣ ଅଧିକ ସୁଲଭ ହେବ।