'ଭରସା କର୍ମସୂଚୀ' ଯୋଜନା; ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ସହାୟତା
Bhorsha Karmasuchi: ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ITIରୁ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କାର ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
Published : November 26, 2026 at 8:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା । ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ITIରୁ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କାର ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ 'ଭରସା କର୍ମସୂଚୀ' (Bhorsha Karmosuchi) ନାମକ ଏହି ନୂତନ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା । ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ-ଯୁବତୀ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏବଂ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା:
'ଭରସା କର୍ମସୂଚୀ' ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ନାତକ (ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାରୀ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଆଇଟିଆଇ (ITI - ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍)ରୁ ଡିପ୍ଲୋମା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସିକ 2000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । 2027 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସିଧାସଳଖ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବଜେଟ୍: ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାରକୁ ଛୁଇଁଲା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା
ନନ୍-ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ସହାୟତା:
ସରକାର କେବଳ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହୋଇନଥିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ଥିବା ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଯୁବକଯୁବତୀମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । 2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କାକୁ ଏବଂ ନନ-ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା 2000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା:
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି । 'ଭରସା କର୍ମସୂଚୀ' ଯୋଜନାଟି କେବଳ 21ରୁ 45 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବେକାର ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଆବେଦନକାରୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ବେକାର ହୋଇଥିବା ଦରକାର । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ 'ଯୁବସାଥୀ' (Yuvashathi) ଯୋଜନା ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଯୁବକଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ନିଜର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 54 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା 31 ଡିସେମ୍ବର 2026 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।