ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ମଦ

LNGର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କାଚ ବୋତଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ୍ 8-12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ମଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।

west asia conflict effect on beer industry seeks 15 percent price hike
ଇନ୍ଧନ ପରେ ମଦ ବୋତଲ ଉପରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତାର ପ୍ରଭାବ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପେଗ୍ (Representational Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 26, 2026 at 7:12 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଧନ, ତୈଳ ଓ ଏଲ୍‌ପିଜି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ବିଅର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଞ୍ଚା ମାଲର ଅଧିକ ଦାମ୍ ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ମଦ ଭଳି ପାନୀୟର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଖାପାଖି ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ।

କଞ୍ଚାମାଲ୍ ମହଙ୍ଗା:
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉପରେ ପଡିଛି । କନ୍‌ଫିଡରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଲ୍‌କୋହୋଲିକ୍ ବେଭେରେଜେସ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ (Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies ବା CIABC)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ଏବେ ଅଧିକ ହୋଇଛି ।

ପ୍ୟାକେଜିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାବ:

  1. କାଚ ବୋତଲ: ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (LNG)ର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କାଚ ବୋତଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ୍ 8-12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । GAIL ଭଳି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାସ ଆବଣ୍ଟନରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି ।
  2. ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଠିପି: ବୋତଲର ଠିପିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପଲିମର୍ (PP ଓ HDPE)ଆଦିର ଦାମ୍‌ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 30-35% ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
  3. ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ କାଗଜ ପେଟି: ବିଅର କ୍ୟାନ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଟୁନ୍ ବା କାଗଜ ପେଟିର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍‌ ?
ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

  • ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL): CIABC ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେସ୍ (case) ପ୍ରତି 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
  • ବିଅର (Beer): Heineken ଓ AB InBev ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BAI) କେସ୍ (case) ପ୍ରତି 25 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ।

ରାଜସ୍ବ ଓ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BAI)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, ବିଅର କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ଷତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦାମ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମଦ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ବରେ 5.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରରେ ମଦର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

