ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବ, ମହଙ୍ଗା ହେବ ମଦ
LNGର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କାଚ ବୋତଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ୍ 8-12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ମଦ୍ୟ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ।
Published : March 26, 2026 at 7:12 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଥମେ ଇନ୍ଧନ, ତୈଳ ଓ ଏଲ୍ପିଜି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପରେ ବିଅର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଞ୍ଚା ମାଲର ଅଧିକ ଦାମ୍ ଓ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥା ମଦ ଭଳି ପାନୀୟର ଦାମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ପାଖାପାଖି ପାନୀୟର ମୂଲ୍ୟରେ 15 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ।
କଞ୍ଚାମାଲ୍ ମହଙ୍ଗା:
ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ହେତୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଓ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏହାକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଉପରେ ପଡିଛି । କନ୍ଫିଡରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଲ୍କୋହୋଲିକ୍ ବେଭେରେଜେସ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ (Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies ବା CIABC)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, କଞ୍ଚାମାଲର ଦାମ୍ ଏବେ ଅଧିକ ହୋଇଛି ।
ପ୍ୟାକେଜିଂ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ରଭାବ:
- କାଚ ବୋତଲ: ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ (LNG)ର ଉପଲବ୍ଧତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ କାଚ ବୋତଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଦାମ୍ 8-12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । GAIL ଭଳି ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ୟାସ ଆବଣ୍ଟନରେ 40 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି ।
- ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଠିପି: ବୋତଲର ଠିପିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପଲିମର୍ (PP ଓ HDPE)ଆଦିର ଦାମ୍ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 30-35% ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
- ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ କାଗଜ ପେଟି: ବିଅର କ୍ୟାନ୍ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କାର୍ଟୁନ୍ ବା କାଗଜ ପେଟିର ଦାମ୍ ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ?
ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାମ୍ ବଢାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦେଶୀ ମଦ (IMFL): CIABC ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେସ୍ (case) ପ୍ରତି 100ରୁ 150 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
- ବିଅର (Beer): Heineken ଓ AB InBev ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BAI) କେସ୍ (case) ପ୍ରତି 25 ରୁ 30 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ।
ରାଜସ୍ବ ଓ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ବ୍ରୁଅର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (BAI)ର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, ବିଅର କମ୍ପାନୀମାନେ କ୍ଷତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦାମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମଦ କମ୍ପାନୀମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ବରେ 5.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାରରେ ମଦର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ବ ସଂଗ୍ରହ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।