ଭାରତ ପାଇଁ ଲାଭ ଆଣିବ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ! ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ-CNG ମୂଲ୍ୟ
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପୁନଃ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଭାରତ ପାଇଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବ, ମାଲ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ହେବ ।
Published : June 15, 2026 at 11:12 AM IST
ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଐତିହାସିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଚୁକ୍ତିନାମା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣିଥରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ।
ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ( Brent Crude ) ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 4 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ 84 ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଯୁଦ୍ଧର ଚରମ ସୀମାରେ, ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା 119 ଡଲାର ଥିଲା ।
ଭାରତ ପାଇଁ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ । ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ (20%) ଏହି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରେ । ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର 88% ବିଦେଶରୁ କିଣେ, ଯାହାର ଅଧା ସାଉଦି ଆରବ, ଇରାକ, କୁୱେତ ଏବଂ ୟୁଏଇ ଭଳି ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ଆସିଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଭାରତକୁ ତେଲ ପଠାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଏହାର 90% LPG (ରାନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ) ଏବଂ 65% LNG (Liquefied Natural Gas) ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ମାର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।
ଭାରତ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ?
ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ଭାଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ, ଭାରତରେ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା:
- ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଲଏନଜିର ଅଭାବ: କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇରୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା । ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।
- ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼: ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ, ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା 7.50 ଟଙ୍କା, CNGର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 6 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଘରୋଇ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ 89 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।
- କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି: ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଥିଲା ।
- ଭାରତର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ରଣନୀତି:
ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ସଙ୍କଟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଋଷ, ଆଫ୍ରିକା, ଆମେରିକା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଗଚ୍ଛିତତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ବହୁଳ କ୍ରୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା ।
ଏହି ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ କ’ଣ ଲାଭ ମିଳିବ ?
- ଶସ୍ତା ହେବ: ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଫଳରେ ଫଳ, ପନିପରିବା, ରାସନ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଭଳି ମୌଳିକ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ ।
- ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼: ଭାରତର ଆମଦାନୀ ବିଲ୍ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।
- ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି: ବିମାନ ଚଳାଚଳ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ, ସାର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ମିଳିବ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରଭାବୀ ରହେ, ତେବେ ଭାରତରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜିର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିପାରନ୍ତି ।