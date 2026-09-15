UPIକୁ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ, 2000 ଠାରୁ କମ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ
2000 ଠାରୁ କମ୍ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ବା ଶୁଳ୍କ ନେବ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କଲା ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ।
Published : September 15, 2026 at 11:00 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ସଉଦା କିଣା ହେଉ କି ସୁନାଗହଣା । ତେବେ ଆପଣ ବି ଯଦି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ । 2 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି...
ୟୁପିଆଇକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା । ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ । 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଗଣେଶ ପୂଜା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14)ରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, UPIରେ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ବା Rupay ସହ ଜଡିତ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ । ଏହା ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ମାଗଣା ଅଟେ ।
ନେଣଦେଣରେ ଆଦାୟ ହେବନି ଚାର୍ଜ:
ପେମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆକ୍ଟ, 2007ର ଧାରା 10A ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଓ ନେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯିବନି । ଏପରିକି ଦୋକାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ?
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଲାଭ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ, ତେଜରାତି ଦୋକାନ, ବେପାରୀ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ । ମାନିନିଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ୟୁପିଆଇରେ 1000 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ ।
2000ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲାଗିବ କି ଶୁଳ୍କ ?
ତେବେ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ବା ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ । ତେବେ 2000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତାହା କାର୍ଡ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ଓ ଅନ୍ୟାନ ନିୟମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।