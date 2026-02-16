ନଗଦ କାରବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା UPI, ଦେଶର ମୋଟ କାରବାରରେ 57 % ଭାଗୀଦାର
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି UPI ବ୍ୟବହାର, ହ୍ରାସ ପାଉଛି ନଗଦ କାରବାର । ଦେଶର ମୋଟ ପେମେଣ୍ଟ୍ କାରବାରରେ UPIର ଅଂଶ 57 %।
Published : February 16, 2026 at 8:17 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି UPI ର ବ୍ୟବହାର । ଫଳରେ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପେମେଣ୍ଟ୍ ମୋଡ୍ ପାଲଟିଛି 'UPI' । ଦେଶର ମୋଟ ପେମେଣ୍ଟ୍ କାରବାରରେ UPIର ଅଂଶ ନଗଦ କାରବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇ 57 ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ନଗଦ କାରବାରର ଅଂଶ 38 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, UPIର ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ବ୍ୟବହାରର ସହଜତା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ବିଶେଷକରି 18ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, 66 ପ୍ରତିଶତ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଦେଶର 94 ପ୍ରତିଶତ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ UPI ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି ।ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 57 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଯବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଦେୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ₹8,276 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିମାଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ କାରବାର (P2M)କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି ଯେ UPI, QR କୋଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ୯୩ ନିୟୁତରୁ ୬୫୮ ନିୟୁତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି UPI ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୧ରେ ୨୧୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୬୬୧କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
ନଗଦ ଏବଂ ATM ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ ପାଇଛି:
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, UPI ଏବଂ RuPay କାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଗ୍ରାହକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ATM ଉଠାଣ ଏବଂ ଛୋଟ ମୂଲ୍ୟ ନୋଟର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍କୁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଭାବରେ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ।
