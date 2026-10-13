ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବନି UPI ଶୁଳ୍କ, NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଆଇ ଶୁଳ୍କ । ସୂଚନା ଦେଲା NPCI ।
Published : October 13, 2026 at 2:06 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଅକ୍ଟୋବର 15 ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଆଇ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଫି । ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି NPCI । ପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି NPCI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
UPI and Services Steering Committee today decided that, keeping in mind the festive season, Merchant Discount Rate (MDR) on select Person-to-Merchant (P2M) UPI transactions, shall be implemented immediately post Diwali at a date to be notified separately https://t.co/yXWGuj6Z9M— ANI (@ANI) October 13, 2026
2000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଶୁଳ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 15 ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି, 2000 ଉପରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେଣଦେଣ ଉପରେ 0.40 ପ୍ରତିଶତର ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍(MDR) ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେବେ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବନି...
ୟୁପିଆଇ ଓ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ସନ ଟୁ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ(P2M) ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ MDRକୁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । କେଉଁ ତାରିଖରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।
ପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...
ପାର୍ବଣ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଅଧିକ କିଣାବିକା ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସମୟରେ MDR ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI)ର ୟୁପିଆଇ ଓ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।
MDR କେତେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଲାଗୁ ?
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ MDR ଜିରୋ ବା ଶୂନ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ସରକାର 0.4 ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । 5 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ
UPIରେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧ; ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପ୍ରତିବାଦ, ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ
ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...