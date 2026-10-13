ETV Bharat / business

ଦୀପାବଳି ଯାଏଁ ଲାଗୁ ହେବନି UPI ଶୁଳ୍କ, NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NPCIର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଆଇ ଶୁଳ୍କ । ସୂଚନା ଦେଲା NPCI ।

UPI
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 13, 2026 at 2:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଅକ୍ଟୋବର 15 ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ ହେବ ୟୁପିଆଇ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଫି । ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି NPCI । ପରେ ଚୂଡାନ୍ତ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି NPCI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

2000 ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ଶୁଳ୍କ ଅକ୍ଟୋବର 15 ନୁହେଁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କି, 2000 ଉପରେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେଣଦେଣ ଉପରେ 0.40 ପ୍ରତିଶତର ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍‌(MDR) ଆଦାୟ କରାଯିବ । ଯାହାକି ଅକ୍ଟୋବର 15 ତାରିଖରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେବେ ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବନି...

ୟୁପିଆଇ ଓ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ, ପାର୍ବଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପର୍ସନ ଟୁ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ(P2M) ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ MDRକୁ ଦୀପାବଳି ପରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ । କେଉଁ ତାରିଖରେ ଏହା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ ।

ପାର୍ବଣରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...

ପାର୍ବଣ ସମୟ ଅର୍ଥାତ ଦଶହରା, ଦୀପାବଳି ଅଧିକ କିଣାବିକା ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ସମୟରେ MDR ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ୍ସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ (NPCI)ର ୟୁପିଆଇ ଓ ସର୍ଭିସେସ୍‌ ଷ୍ଟିୟରିଂ କମିଟି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି ।

MDR କେତେ ହୋଇଥାନ୍ତା ଲାଗୁ ?

ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14ରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ସରକାର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂଆ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍‌ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ ଉପରେ MDR ଜିରୋ ବା ଶୂନ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାରେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ସରକାର 0.4 ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । 5 ଟଙ୍କା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 300 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକସନ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ MDR ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ

UPIରେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧ; ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପ୍ରତିବାଦ, ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ

ଖବର ଅପଡେଟ ଜାରି ରହିଛି...

TAGGED:

MDR ROLLOUT POSTPONED DIWALI
UPI PAYMENT
ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ
ଦୀପାବଳି ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ରେଟ
NPCI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.