UPIରେ ଚାର୍ଜ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧ; ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ପ୍ରତିବାଦ, ୧୫ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ
ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ QR କୋଡ଼ ରଖି, 'No UPI Day' ପାଳିବ ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ । ଏପରି କହିଲେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ...ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : September 28, 2026 at 1:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: UPI ନେଣଦେଣରେ ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର UPI କାରବାର ଉପରେ MDR ବା ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଡିସ୍କଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ଲଗାଇବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ QR କୋଡ଼ ରଖି, 'No UPI Day' ପାଳିବେ ବ୍ୟବସାୟ ସଂଘ ।
ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ UPI ନିୟମ:
୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ ୦.୪% MDR ଲାଗିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ହେଲା ବିରୋଧ । ଚା' ଦୋକାନଠାରୁ ଶପିଂ ମଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପଠାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ UPI ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାରବାରର ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ UPI ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରର ହିସାବ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ରୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ଖାଉଟି ଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, Person-to-Merchant UPI କାରବାର ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ Merchant Discount Rate ବା ବ୍ୟବସାୟ ରିହାତି ଦର ଲାଗିବ । ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କାରବାରରେ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ସିଧାସଳଖ ନିଆଯିବା ନାହିଁ । ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଜିନ୍ କମ୍, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ ?
କେତେ ଟଙ୍କା MDR ଲାଗିବ ?
ବ୍ୟବସାୟୀକ UPI ପେମେଣ୍ଟରେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଉପରେ ୦.୪ ପ୍ରତିଶତ MDR ଲାଗି।
- ୫ ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ୨୦ ଟଙ୍କା
- ୧୦ ହଜାରରେ ୪୦ ଟଙ୍କା।
- ୫୦ ହଜାରରେ ୨୦୦ ଟଙ୍କା।
୭୫ ହଜାର କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକରେ ସର୍ବାଧିକ ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ । ତେବେ ଏହା UPI କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଜ ନୁହେଁ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାଇଡ଼ ଚାର୍ଜ । P2P ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ ଏବଂ ୨ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ P2M ପେମେଣ୍ଟ ମାଗଣା ରହିବ ।
ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ନୁହେଁ:
ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଛାଡ଼ । QR ମାଧ୍ୟମରେ ମାସକୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UPI ରସିଦ ପାଉଥିବା ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ନୂଆ MDRରୁ ଛାଡ଼ ରହିବ । ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆ ଚାର୍ଜର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ସମାନ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ରିଟେଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ହସ୍ପିଟାଲିଟି କିମ୍ବା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବ୍ୟବସାୟରେ ୨ ହଜାରରୁ ଅଧିକ UPI କାରବାର ଅଧିକ ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ।
'No UPI Day’ ପାଳନ:
ଅକ୍ଟୋବର ୨ରେ ‘No UPI Day’ ପାଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ । UPIରେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜକୁ ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି,UPI ମାଗଣା ଥିବାରୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଲୋକେ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ବଡ଼ କାରବାରରେ MDR ଆସିଲେ ବିଶେଷକରି କମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦର ବଢ଼ିବ ।
ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା କ’ଣ ?
ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, ସଭାପତି, ସୁଧାକର ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ମାନସିକତା କ’ଣ ? ତାହା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ । ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ୫ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି, ସେଠି ୧୪ ଟଙ୍କା MDR ଚାର୍ଜ କିପରି ଦେବ ? ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ବାରମ୍ବାର ଟିକସ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏକାଧିକ GST ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏହି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି । ଆମେ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ । କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାନଯାଉ ।"
ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ:
"ଦେଶର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ନିଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ତେଣୁ ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖରେ ଆମେ ‘No UPI Day’ ସହ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଧର୍ମଘଟ କରିବୁ । ଅକ୍ଟୋବର ୧୫ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ନ କଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ UPI ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ:
ଜଣେ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି କହିଛନ୍ତି,"ଏହାର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡିପାରେ । ପୂର୍ବରୁ UPIରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ କାରବାର କରୁଥିଲୁ ହେଲେ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ନ୍ କରି ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା କାରବାର କରିବୁ । ଆମେ UPIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲୁଣି । ସିଧାସଳଖ ଚାର୍ଜ ନ ଲାଗିବା ଭଲ କଥା । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲେ ଯଦି ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମଗ୍ରୀର ଦାମରେ ଯୋଡ଼ାଯାଏ, ତେବେ ଶେଷରେ ଭାର ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର । "
ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ନୂଆ MDR ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦାଯିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୋକାନୀ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର UPI ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ୪୦ ଟଙ୍କା MDR ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୪୦ ଟଙ୍କା UPI ଚାର୍ଜ ଦାବି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ଏହି MDR ସରକାରଙ୍କ ଟିକସ ରାଜସ୍ୱ ନୁହେଁ । ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ବଣ୍ଟନ ହେବ ।
ଏନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ...
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ରାଜୀବ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ NPCI ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି । ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ନଗଦ କାରବାର ଅପେକ୍ଷା ଡିଜିଟାଲ କାରବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଖର୍ଚ୍ଚ କିଏ ବହନ କରିବ ? ତାହା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ସରକାର NPCI ଓ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚର କିଛି ଅଂଶକୁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଚାର୍ଜମୁକ୍ତ ରହେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗେ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆବଶ୍ୟକ ।"
"ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, UPIକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରଖିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଏହା ଏକ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟର ବିସ୍ତାର ସହ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନର ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ଜରୁରୀ" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ୟୁପିଆଇ ଚାର୍ଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ; ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ: ବିଜେଡି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... UPI ନୂଆ ଚାର୍ଜ..ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେବ ନା ଖାଉଟିଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର