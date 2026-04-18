କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ବୃଦ୍ଧି; 2 % ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା
କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ରେ 2% ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ।
Published : April 18, 2026 at 2:53 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ( Dearness Allowance) 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମୋଟ DA ମୂଳ ଦରମାର 58 ପ୍ରତିଶତରୁ 60 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ DA ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପର୍କୀତ କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR)ରେ 2 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ।
ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 50 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ 65 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପେନସନଭୋଗୀ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ପାଇବେ । ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ (DR) ମଧ୍ୟ ସମାନୁପାତିକ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଗତ 12 ମାସର ସର୍ବଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ-ଶିଳ୍ପ ଶ୍ରମିକ (All-India Consumer Price Index – Industrial Workers) ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ।
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ DA ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2025 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ 55 ପ୍ରତିଶତରୁ 58 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ, 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବକେୟା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇଥିଲା ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2 ପ୍ରତିଶତ DA ବୃଦ୍ଧି ପରେ 30 ହାଜର ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାସିକ 600 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୁପ
ମୂଳ ଦରମା (Basic pay): 30,000 ଟଙ୍କା
ପୁରୁଣା DA (Old DA) (58%) = 17,400 ଟଙ୍କା
ନୂତନ DA (New DA) (60%) = 18,000 ଟଙ୍କା
ବୃଦ୍ଧି (Increase) = 600 ଟଙ୍କା/ମାସ
DA ଏବଂ DR କ’ଣ ଏବଂ ଶେଷ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ଥିଲା?
DA ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା । DR ଅର୍ଥ ମହଙ୍ଗା ରିଲିଫ୍ । DA ଏବଂ DR ସରକାରୀ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା । ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର, ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ।