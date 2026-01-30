ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳ ବଜେଟରେ ଦିଆଯିବ କି ଫୋକସ, ହୋମ ଷ୍ଟେଟ ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଆବଣ୍ଟନ କରାଇବେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ?

ETV Bharat / business

କେନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆବଣ୍ଟନ ଉପରେ ନଜର
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 30, 2026 at 10:54 AM IST

Odisha Railway Budget 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27 । ସଂସଦରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂରା ନଜର ରହିଛି । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୋସକରେ ରହିଛି ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଜେଟରେ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ? ପୂର୍ବ ବଜେଟ ତୁଳାନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଅଧିକ ପାଣ୍ଠି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ? ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ନୂଆ ରେଳବାଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ମିଳିବ କି ? ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଲୱେ ପ୍ୟାକେଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି । ତେବେ ବଜେଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, ଗତବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାଗରେ ରେଳ ବଜେଟ କେତେ ମିଳିଛି ? କେଉଁ ବର୍ଷ କେତେ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି ? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଯାଏ, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଓଡ଼ିଶା ରେଳବାଇକୁ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ରେଲୱେ ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ହେଉଛି। 2025 ମସିହାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ବିକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, 2009ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି 838 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ତୁଳନାରେ, 2025-26 ପାଇଁ ମୋଟ 10,599 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । 2025-26 ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦ 2009-14ର ହାରାହାରି ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ତୁଳନାରେ 12.5 ଗୁଣ ଅଧିକ ।

2025 ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା 4010 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ 49ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ (19 ନୂଆ ଲାଇନ ଏବଂ 30 ଡବଲିଂ), ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 67496 କୋଟି ।

କ୍ୟାଟେଗୋରୀଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟାମୋଟ ଲମ୍ବ NL/GC/DL ( କିଲୋମିଟରରେ)ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଲମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି (କି.ମି.ରେ)ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (କୋଟିରେ)
ନୂଆ ଲାଇନ1915442566270
ଡବଲିଂ/ମଲ୍ଟିଟ୍ରାକିଂ302466117321773
ମୋଟ494010142928043

ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ:

  1. ଦୈତାରୀ-ବାଂଶପାଣି ନୂଆ ଲାଇନ ଏବଂ ଜଖପୁରା-ହରିଦାସପୁର ତୃତୀୟ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (179 କିଲୋମିଟର) 1,317 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  2. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ସରଡେଗା ନୂତନ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (53 କିଲୋମିଟର) ଠାରୁ MCL ସାଇଡିଂ 1,598 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  3. ହରିଦାସପୁର-ପାରାଦୀପ ନୂତନ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (82 କିଲୋମିଟର) 2,397 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  4. ଅନୁଗୋଳ-ସୁକିନ୍ଦା ନୂତନ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (104 କିଲୋମିଟର) 2,834 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  5. ଚମ୍ପା-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତୃତୀୟ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (152 କିଲୋମିଟର) 1,227 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  6. ସମ୍ବଲପୁର-ଟିଟଲାଗଡ଼ ଡବଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ (182 କିଲୋମିଟର) 2262 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  7. ରାଉରକେଲା-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତୃତୀୟ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ (101 କିଲୋମିଟର) 1,313 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
  8. ବାଂଶପାଣି-ଦୈତାରୀ-ଟୋମକା-ଜଖପୁରା ଡବଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ (164 କିଲୋମିଟର) ପାଇଁ 1,827 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
  9. ସମ୍ବଲପୁର-ତାଳଚେର ଡବଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ (174 କିଲୋମିଟର) ପାଇଁ 1,539 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
  10. ରାୟପୁର-ଟିଟଲାଗଡ଼ ଡବଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ (203 କିଲୋମିଟର) ପାଇଁ 1171 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।
  11. ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ସରଡେଗା ଡବଲିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ (50 କିଲୋମିଟର) ପାଇଁ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ।

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ:

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 2269 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 86 କିଲୋମିଟର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ଗୋରୁମହିଷାଣୀ ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ, 1876 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 82 କିଲୋମିଟର ବାଦାମପାହାଡ-କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ 1459 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 60 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ବୁରାମରା-ଚକୁଳିଆ ନୂଆ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ।

To improve connectivity in Mayurbhanj District following projects have been taken up:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat)

ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ 2022-23, 2023-24, 2024-25 ଏବଂ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025-26, ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଆଂଶିକ ଭାବରେ ମୋଟ 76ଟି ସର୍ଭେ (30 ଟି ନୂତନ ଲାଇନ, 46ଟି ଡବଲିଂ) ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଲମ୍ବ 4843 କିଲୋମିଟର ।

ରେଳ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ:

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ମିଶନ ମୋଡରେ କରାଯାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବ୍ରଡ ଗେଜ (BG) ନେଟୱାର୍କର ପ୍ରାୟ 99.2% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରାଯାଇଛି । ଅବଶିଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।

ସମୟ ଅବଧିରୁଟ୍‌ କିଲୋମିଟର
2014 ପୂର୍ବରୁ (ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ)21801
2014-202546900

ଷ୍ଟେସନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର:

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବିକାଶ ପାଇଁ 1337 ଷ୍ଟେସନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 59 ଷ୍ଟେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି । ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ହେଉଛି । ଅନୁଗୋଳ, ବାଦାମପାହାଡ, ବାଲାଙ୍ଗୀର, ବାଲେଶ୍ବର, ବାଲୁଗାଁ, ବଡବିଲ, ବରଗଡ ରୋଡ, ବାରିପଦା, ବରପାଲି, ବେଲପାହାଡ, ବେତନଟି, ଭଦ୍ରକ, ଭବନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବିମଲାଗଡ଼, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବ୍ରଜରାଜନଗର, ଛତ୍ରପୁର, କଟକ, ଦାମନଯୋଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗୁଣୁପୁର, ହରିଶଙ୍କର ରୋଡ, ହିମଗିର, ହିରାକୁଦ, ଯାଜପୁର-କେନ୍ଦୁଝର ରୋଡ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଜାରୋଲି, ଜୟପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଝାରସୁଗୁଡା ରୋଡ୍, କାଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, କେନ୍ଦୁଝରଗଡ, କେସିଙ୍ଗା, ଖଡ଼ିଆଳ ରୋଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍‌, କୋରାପୁଟ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ରୋଡ୍, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ମୁନିଗୁଡା, ନୂତନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପାନପୋଶ, ପାରାଦ୍ବୀପ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ରଘୁନାଥପୁର, ରେଢାଖୋଲ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର, ରାୟାଗଡା, ରାଉରକେଲା, ସାଖୀଗୋପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି, ସୋରୋ, ତାଳଚେର, ତାଳଚେର ରୋଡ ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଜଙ୍ଗସନ୍‌ ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ:

  • ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6ଟି ଷ୍ଟେସନ (ବାରିପଦା, ବରପାଲି, ବିମଳଗଡ଼, କଟକ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବେଶ), ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର)ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି ।
  • ଜଳେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ: ଆଧୁନିକ ଶୌଚାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଷ୍ଟେସନ କୋଠା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରଫେସିଂ, ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ, ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ, ଆଲୋକୀକରଣ, ସାଇନେଜ ଏବଂ 12 ମିଟର ଫୁଟ ଓଭର ବ୍ରିଜର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
  • ବେତନଟି ଷ୍ଟେସନ: ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସରଫେସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଷ୍ଟେସନ କୋଠା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ହଲ୍, ସର୍କୁଲେଟିଂ ଏରିଆ, ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ, ସବୱେର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
  • ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ: ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନ କୋଠା ଏବଂ ଅଫିସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ।
Main projects falling fully/partly in Odisha which have been taken up
ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ/ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶା ରେଲୱେର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ:

  1. 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବ୍ରହ୍ମପୁର (ଓଡ଼ିଶା) ଏବଂ ଉଧନା (ଗୁଜରାଟ) ମଧ୍ୟରେ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ 17000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲାଇନ ଡବଲିଂ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି-ସରଳା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
  2. 2025 ଜୁନ୍ 20: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୌଦ୍ଧ-ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ-ବୌଦ୍ଧ -ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (18313/18314) ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର- ବୌଦ୍ଧ- ସମ୍ବଲପୁର ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ (18311/18312) ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀର (301 କିଲୋମିଟର) ମଧ୍ୟରେ ସୋନପୁର-ପୁରୁଣାକଟକ ସେକ୍ସନ (73 କିଲୋମିଟର) ନୂତନ ଲାଇନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ 1376 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ।
  3. 2025 ମେ' 16: ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ହାୱଡ଼ା-ପୁରୀ ରୁଟରେ, ପ୍ରଥମ 20 କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ଓଡିଶାରେ, ସେମି-ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା । ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଆରାମ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ।
  4. 2025 ଜାନୁଆରୀ 6: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇର ରାୟଗଡା ରେଲୱା ଡିଭିଜନ ବିଲ୍ଡିଂର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।
  5. 2024 ଡିସେମ୍ବର 7: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 6ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 6400 କୋଟି ଟଙ୍କାର 3ଟି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ଗୋରୁମହିଷାଣୀ, ବୁରାମରା-ଚକୁଳିଆଏବଂ ବାଦାମପାହାଡ-କେନ୍ଦୁଝରଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ ।
  6. 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 2,871 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 4ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ।
  7. 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15: ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନୋଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ରମୋଦି ଟାଟାନଗରରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ୍‌ରେ 10ଟି ନୂତନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍କୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ନୂତନ ରୁଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଟାଟାନଗର, ରାଉରକେଲା-ହାୱଡା ଏବଂ ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ।
  8. 2024 ଅଗଷ୍ଟ 9: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ କମିଟି ପ୍ରାୟ 24,657 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସହିତ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ 8ଟି ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ରୁଟ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୁଣୁପୁର-ଥେରୁବାଲି (ନୂଆ ଲାଇନ), ଜୁନାଗଡ଼-ନବରଙ୍ଗପୁର, ବାଦାମପାହାଡ଼-କାନ୍ଦୁଝରଗଡ଼, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି-ଗୋରୁମହିଷାଣୀ, ମାଲକାନଗିରି-ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗପୁରମ୍ (ଭାୟା ଭଦ୍ରାଚଳମ୍), ବୁରାମରା-ଚକୁଳିଆ, ଜଳନା-ଜଲଗାଓଁ, ଏବଂ ବିକ୍ରମଶିଳା-କଟାରିଆ ।
  9. 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରୁ ରାଉରକେଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।
  10. 2023 ମେ' 18 : ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁରୀରୁ ହାୱଡାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡରେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ।

ରେଳ ସେବା ପାଇଁ ଦାବି:

ଭଦ୍ରକ-ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Budget Outlay to Odisha Railway
ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଲୱେ ବଜେଟ (ETV Bharat)


ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତାଲିକା: ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ (ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍), ୨୦୨୫-୨୬

ସେକ୍ଟରପ୍ରକଳ୍ପ ନାମଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ

କମିଶନିଂ ତାରିଖ

(ସଂଶୋଧିତ)

{ଅନୁମାନିତ}

ମୂଲ୍ୟ

(ସଂଶୋଧିତ)

{ଅନୁମାନିତ}

କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗତି (%)
ରେଲୱେଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗୀରଏପ୍ରିଲ 1994

ଡିସେମ୍ବର 2026

(01-12-

2026)

{12/2026)

3,550.00

(3,791.66)

(5,089.37)

4910.2286
ତାଳଚେର-ବିମଳଗଡ଼ଏପ୍ରିଲ 2005

3/2025

(-)

{3/2026}

1,928.10

(-)

{1,928.07}

1757.7540
ଭଦ୍ରକ-ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି 3ୟ ଲାଇନମାର୍ଚ୍ଚ 2003

11/2024

(01-01-2026)

{6/2026)

1,284.39

(1,284.39)

(1,284.39)

1297.880
ଜଗଦଲପୁର-କୋରାପୁଟ ଡବଲିଂଏପ୍ରିଲ 2015

3/2024 (Ν.Α.)

{3/2022)

1,547.38

(-)

{1,547.38)

1304.693.7

କୋରାପୁଟ-ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ ଡ

ବଲିଂ

ଏପ୍ରିଲ 2015

12/2027 (01-03-

2026) {3/2026)

2,362.00

(2,361.74)

(2,361.74)

1816.2580
ଜାରପଡ଼ା-ବୁଦ୍ଧପଙ୍କଏପ୍ରିଲ 2015

3/2027 (Ν.Α.)

{8/2026}

820.61

(-)

{810.02}

580.590
ବୁଦ୍ଧପଙ୍କ-ସାଲେଗାଁଏପ୍ରିଲ 2015

3/2026 (01-11-

2025)

{11/2025)

1,172.92

(-)

{2,022.75)

1971.3380
ଭିଜିଆନଗରମ-ସମ୍ବଲପୁରଜାନୁଆରୀ 1991

12/2026

(-)

{12/2026}

4,803.16

4,803.16

(-)

{4,803.16)

4691.520
MCRL ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ରେଳ ସଂଯୋଗଏପ୍ରିଲ 2016

3/2020

(-)

{12/2025}

5,200.00

(-)

{5,200.00}

389100
ଜୟପୁର-ମାଲକାନଗିରି ନୂଆ ଲାଇନଫେବୃଆରୀ 2018

7/2033

(-)

{7/2033}

2,344.00

(-)

{642.69}

220.7890.1
ଜୟପୁର-ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆ ଲାଇନ ଜୁଲାଇ 2017

7/2028

(01-12-

2029)

{12/2029}

748.00

(-)

{747.91}

-0
ତାଳଚେର-ଅନୁଗୋଳ ନୂଆ ଲାଇନଜୁଲାଇ 2018

12/2026

(-)

{12/2026}

278.96

(495.00)

{494.62}

29.50
କୋଡିଂଆମାଲି ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣିରୁ ସିଙ୍ଗାରାମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ-ଅଗଷ୍ଟ 2022

8/2027

(-)

{8/2027}

190.90

(-)

{190.90}

100
ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଲୁହା ଖଣିରୁ ଗୋଲଡିହ ଷ୍ଟେସନସେପ୍ଟାମ୍ବର 2022

09/22 9/2027 (-)

{3/2028}

189.93

(-)

{189.93}

14.040
ବୃନ୍ଦାମାଲ- ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଡିସେମ୍ବର 2009

12/2026

(-)

{12/2026}

296.51

(-)

{297.00}

162.4410
ବାଘୁଆପାଲ ଫ୍ଲାଇଓଭର ( 20 କିଲୋମିଟର)ଅଗଷ୍ଟ 2019

8/2027

(01-08-

2027) {8/2027}

183.00

(257.97)

{257.97}

0.830
ରାଉରକେଲା-ବୋଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା- କ୍ୟାବିନ 5TH ଲାଇନ୍ (10) ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022

9/2026

(-)

{2/2026}

209.75

(-)

{244.99}

82.2730

କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରେଳ ବଜେଟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହାସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଚଳିତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନ ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ସୌଜନ୍ୟ: RKC

References:

https://ser.indianrailways.gov.in/view_detail.jsp?lang=0&dcd=8493&id=0,4,423

https://sansad.in/getFile/annex/269/AU2349_032Z8A.pdf?source=pqars

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2172190®=3&lang=2

https://sansad.in/getFile/annex/266/AU1410_AkHwPO.pdf?source=pqars

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896176

RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.63 ANSWERED ON 03.12.2021 RAILWAY PROJECTS IN ODISHA

