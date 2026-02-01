BUDGET 2026: 'ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ'କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ'ଣ ?

ETV Bharat / business

ବଜେଟ ଭାଷଣରେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ 'ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ' ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହା କ'ଣ, ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସରକାର କିପରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

Orange Economy: Turning ideas into jobs, innovation, and cultural value
ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 1, 2026 at 8:41 PM IST

Budget 2026 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂସଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ 'ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ' (Orange Economy) ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି 'ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ' କ'ଣ ? ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ?

ବଜେଟ ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସୀତାରମଣ କ୍ରମାଗତ ନବମ ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ 15,000 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 500 କଲେଜରେ ଆନିମେସନ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ସ (AVGC) ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି (IICT)କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ।

2 ନିୟୁତ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ:

ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଆନିମେସନ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଳ୍ପ, ଯାହା ପାଇଁ 2030 ସୁଦ୍ଧା 2 ନିୟୁତ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାରା ଦେଶର 15,000 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 500 କଲେଜରେ AVGC କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଲ୍ୟାବ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଜ୍, ମୁମ୍ବାଇକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି।"

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ, ସଂସ୍କୃତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ସୃଜନଶୀଳତା-ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଯୁକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ସେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବାହକ ହୋଇପାରେ । "ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନମୀ" ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଧାରା, କଳାତ୍ମକ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁଞ୍ଜିରୁ ମୂଲ୍ୟ ଆହରଣ କରିଥାଏ । 2024 ମସିହାରେ ଗେମିଂରୁ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରାୟ 232 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆନିମେସନ୍ ଏବଂ VFX ପ୍ରାୟ 103 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ଥିଲା । 2024 ମସିହାରେ ଲାଇଭ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ 100 ବିଲିୟନ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସେବା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଡିଜାଇନରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଛି । ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି "ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିଜାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି ।"

ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମୀ:

କଲେମ୍ବିଆର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇଭାନ ଡୁକ୍ ମାର୍କେଜ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେଲିପ୍ ବୁଇଟ୍ରାଗୋ 2013 ମସିହାରେ 'ଦି ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମୀ: ଆନ୍‌ ଇନ୍‌ଫିନିଟି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି' (The Orange Economy: An Infinite Opportunity') ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକରେ "ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମୀ" ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ ।

ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମୀ ବା ସୃଜନଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତ ଭୌତିକ ଉତ୍ପାଦନ ଅପେକ୍ଷା ସୃଜନଶୀଳତା, କଲ୍ଚର ଓ ଇଣ୍ଟେଲକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି (intellectual property) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର । ଏଥିରେ ମିଡିଆ, ମନୋରଞ୍ଜନ, ଗେମିଂ, ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫ୍ୟାଶନ ଭଳି ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଭାରତର 2026 ବଜେଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

