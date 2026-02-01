ବଜେଟ ହାଇଲାଇଟ୍; କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲା 2026 ବର୍ଷର ସାଧାରଣ ବଜେଟ । ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଜେଟ 2026 ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଉପରେ ।
Published : February 1, 2026 at 5:52 PM IST
Union Budget ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସଂସଦରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ । କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଯୋଗାଯୋଗ, ବାଣିଜ୍ୟ ଭଳି ଏକାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବଜେଟରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଜେଟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ ଉପରେ...
କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍, 3ଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ:
- ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ପାଦକତା ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ବୃଦ୍ଧି କରି ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରତି ସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ପଥରେ ଦୃଢ଼ ଅଂଶୀଦାର କରିବା ।
- ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ, ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ।
ବଜେଟ୍ ଆକଳନ (Budget Estimates)
- ଅଣ-ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି (Non-debt receipts) ଏବଂ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ (Total expenditure) ଯଥାକ୍ରମେ 36.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ 53.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
- କେନ୍ଦ୍ରର ନିଟ୍ ଟିକସ ପ୍ରାପ୍ତି (Net tax receipts) 28.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
- ମୋଟ ବଜାର ଋଣ ଆକଳନ 17.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜରୁ ନେଟ୍ ବଜାର ଋଣ ଆକଳନ 11.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ।
- ଅଣ-ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ 34 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଯେଉଁଥିରୁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଟ୍ ଟିକସ ପ୍ରାପ୍ତି 26.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି।
- ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ 49.6 ଲକ୍ଷ କୋଟି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ 11 ଲକ୍ଷ କୋଟି ।
- 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଜିଡିପିର 4.3 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
7ଟି ରଣନୈତିକ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ।
1. ଭାରତକୁ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଫାର୍ମା ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10,000 କୋଟି ବ୍ୟୟ ସହିତ ବାୟୋଫାର୍ମା ଶକ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
(A) 3ଟି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଔଷଧ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (NIPER) ସହିତ ଏକ ବାୟୋଫାର୍ମା-କେନ୍ଦ୍ରିତ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ଏବଂ 7ଟି ବିଦ୍ୟମାନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ।
(B)1000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଭାରତ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସ୍ଥାନର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।
2. ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ମଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗବେଷଣା ଏବଂ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଉପକରଣ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ, ଫିଲ-ଷ୍ଟାକ ଭାରତୀୟ ଆଇପି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଶନ (ISM) 2.0 ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
3. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଜନାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 40,000 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
4. ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, କେରଳ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଗବେଷଣା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ବିରଳ ମୃତ୍ତିକା କରିଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
5.କ୍ଲଷ୍ଟର-ଆଧାରିତ ପ୍ଲଗ୍-ଆଣ୍ଡ-ପ୍ଲେ ମଡେଲରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 3ଟି ରାସାୟନିକ ପାର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
6. ଏହା ପୁଞ୍ଜିଗତ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା
(A) CPSEs ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସକ୍ଷମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସେବା ବ୍ୟୁରୋ ଭାବରେ ହାଇ-ଟେକ୍ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବରେ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଉଚ୍ଚ-ସଠିକତା ଉପାଦାନ ଡିଜାଇନ୍, ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ।
(B)ଉଚ୍ଚ-ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ CIEର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପକରଣ (CIE)ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯିବ ।
(C)ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କଣ୍ଟେନର ଉତ୍ପାଦନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟେନର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି , ଯେଉଁଥିରେ 5 ବର୍ଷ ଅବଧିରେ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।
7. ବୟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
(A) ରେଶମ, ପଶମ ଏବଂ ପାଟ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ତନ୍ତୁ, ମାନବ ନିର୍ମିତ ତନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ତନ୍ତୁରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ତନ୍ତୁ ଯୋଜନା (National Fibre Scheme)।
(B) ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତିକରଣ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲଷ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୟନଶିଳ୍ପ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ।
(i)ବୈଷୟିକ ବୟନ ଶିଳ୍ପରେ ମୂଲ୍ୟ ସଂଯୋଜନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡରେ ମେଗା ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
(ii) ଖଦି, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରୟାସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ବିଶ୍ୱ ବଜାର ସଂଯୋଗ, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ତାଲିମ, ଦକ୍ଷତା, ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବ ।
ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା:
ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉନ୍ନତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ 200 ପୁରୁଣା ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
“ଚାମ୍ପିଅନ୍ SMEs” ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ:
ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସମର୍ପିତ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର SME ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ, ଯାହା ଚୟନିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ।
ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ପାଣ୍ଠିକୁ ଅତିରିକ୍ତ 2,000 କୋଟି ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ।
ସରକାର ICAI, ICSI, ICMAI ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ 'କର୍ପୋରେଟ୍ ମିତ୍ର'ଙ୍କ ଏକ କ୍ୟାଡର ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ, ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ଉପକରଣ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ବିଶେଷକରି ଟାୟାର-II ଏବଂ ଟାୟାର-III ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ।
ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବା
2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟକୁ 12.2 ଲକ୍ଷ କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରୋଇ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିପଦ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିବେ ।
ସରକାର ସମର୍ପିତ REITs ସ୍ଥାପନ ମାଧ୍ୟମରେ CPSEs ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃଚକ୍ରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ ।
ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଗୋ ପରିବହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ , ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି:
(a) ପୂର୍ବରେ ଡାଙ୍କୁନିରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ସୁରଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ମାଲ ପରିବହନ କରିଡର (Freight Corridors) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ।(b)ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20ଟି ନୂତନ ଜାତୀୟ ଜଳପଥ (NW) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ଓଡ଼ିଶାରେ NW-5 ସହିତ ହେବ, ଯାହା ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ ତାଳଚେର ଏବଂ ଅନୁଗୋଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ଭଳି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବ ।
(i)ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନବଶକ୍ତି ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
(ii)ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାରାଣସୀ ଏବଂ ପାଟନାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥକୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜାହାଜ ମରାମତି ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
(c) 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜଳପଥ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଜାହାଜର ଅଂଶକୁ ୬% ରୁ ୧୨% କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ରେଳ ଏବଂ ସଡ଼କ ପରିବହନକୁ ଏକ ମଡାଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକୂଳ କାର୍ଗୋ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା
କାର୍ବନ କ୍ୟାପଚର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ( Carbon Capture Utilization and Storage ) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସହର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କରିବା
ରିଫର୍ମ-କମ୍-ରେଜଲ୍ଟ ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ସହର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (CER) ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଣ୍ଟନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ପରିବେଶଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରକୁ 'growth connectors' ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବେ ।
- ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ମୁମ୍ବାଇ-ପୁଣେ
- ପୁଣେ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ
- ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
- ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ଚେନ୍ନାଇ
- ଚେନ୍ନାଇ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
- ଦିଲ୍ଲୀ-ବାରଣାସୀ
- ବାରାଣସୀ-ସିଲିଗୁଡ଼ି
ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର "ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି" ଗଠନ କରିବେ ।
ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର NBFCsରେ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିମାଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆର୍ଥିକ ନିଗମ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ନିଗମର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବେ ।
ଭାରତର ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରାଥମିକତା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ବିଦେଶୀ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ସମସାମୟିକ, ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ ଢାଞ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା (Non-debt Instruments) ନିୟମର ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଛି ।
ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ବଣ୍ଡ୍ସ (Municipal Bonds)
ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ବଣ୍ଡ ଜାରି କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକକ ବଣ୍ଡ ଜାରି ପାଇଁ 100 କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ କରିବା:-
ବିକଶିତ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସଂଚାଳକ ଭାବରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ 'ଶିକ୍ଷାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ' (Education to Employment and Enterprise) ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଗଠନ କରିବେ ।
ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ସୃଷ୍ଟି
(a)ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ( Allied Health Professionals) ପାଇଁ ବିଦ୍ୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଘରୋଇ ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ AHP ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
(i)ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 100,000 ସହଯୋଗୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କୁ ଯୋଡାଯିବ ।
(b)ଭାରତକୁ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ଆୟୁଷ (AYUSH)
3ଟି ନୂଆ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଏଫ୍ ଆୟୁର୍ବଦ All India Institutes of Ayurveda) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ
।
ପଶୁପାଳନ (Animal Husbandry)
ସରକାର ପଶୁଚିକିତ୍ସା ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20,000ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ପାରା ପଶୁଚିକିତ୍ସା କଲେଜ, ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନା, ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସୁବିଧା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏକ ଋଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି ସହାୟତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମୀ (Orange Economy)
15000 ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 500 କଲେଜରେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଗେମିଂ ଏବଂ କମିକ୍ସ (AVGC) କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ମୁମ୍ବାଇର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
ଶିକ୍ଷା (Education)
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କରିଡର ନିକଟରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ।
VGF/ପୁଞ୍ଜି ସହାୟତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ:
ନ୍ୟାସନାଲ କାଉନସିଲ ଫର ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାଟରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ ହସପିଟାଲିଟିରେ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବ ।
IIM ସହଯୋଗରେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମୋଡ୍ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର 12-ସପ୍ତାହ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ 20 ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ 10,000 ଗାଇଡଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଇଲଟ୍ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜିଟାଲ ଭାବରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରୀଡ୍ (National Destination Digital Knowledge Grid ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ)।
ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ (Heritage and Culture Tourism)
ଲୋଥାଲ, ଧୋଲାଭିରା, ରାଖୀଗରୀ, ଆଡିଚାନାଲୁର, ସାରନାଥ, ହାସ୍ତିନାପୁର, ଏବଂ ଲେହ ପ୍ୟାଲେସ ସହିତ 15ଟି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥାନଗୁଡିକ ଜୀବନ୍ତ, ଅନୁଭୂତିଶୀଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବିକଶିତ ହେବ ।
କ୍ରୀଡା:
ଆଗାମୀ ଦଶନ୍ଧିରେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ତୃତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିକାଶର:-
କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ 500 ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଅମୃତ ସରୋବରର କରାଯିବ
ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର କୃଷି:
- ସରକାର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ଫସଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ଯେପରିକି:
- ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଡ଼ିଆ, ଚନ୍ଦନ, କୋକୋ ଏବଂ କାଜୁ
- ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା (Coconut Promotion Scheme) ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
- ଭାରତ- ବିସ୍ତାର (VISTAAR (Virtually Integrated System to Access Agricultural Resources))
- ସରକାର ଭାରତ-ବିସ୍ତାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଏକ ବହୁଭାଷୀ AI ଉପକରଣ, ଯାହା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟ୍ୟାକ୍ (AgriStack) ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ICAR ପ୍ୟାକେଜକୁ AI ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବ ।
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ:
ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଜନ କୌଶଳ ଯୋଜନା (Divyangjan Kaushal Yojana) IT, AVGC କ୍ଷେତ୍ର, ଆତିଥ୍ୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ-ମୁଖୀ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା-ଚାଳିତ ଭୂମିକା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ଟ୍ରମା କେୟାର ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା:
ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସରକାର NIMHANS-2 ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ।
ସରକାର ରାଞ୍ଚି ଏବଂ ତେଜପୁରରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (National Mental Health Institutes)କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶୀର୍ଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ ।
ପୂର୍ବୋଦୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ:
ସରକାର ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ଏକ ସୁସଂଯୁକ୍ତ ନୋଡ୍ ସହିତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପୂର୍ବତଟ ଶିଳ୍ପ କରିଡର ବିକଶିତ କରିବେ, 5ଟି ପୂର୍ବୋଦୟ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏବଂ 4,000 ଇ-ବସ୍ ଯୋଗାଇବେ ।
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ, ଆସାମ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ବୌଦ୍ଧ ସର୍କିଟ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।
16th ଅର୍ଥ କମିଶନ:
ଷୋଡ଼ଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ 1.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅନୁଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର (Direct Tax)
ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ:-
ଏପ୍ରିଲ୍ 2026ରୁ ନୂତନ ଆୟକର ଆଇନ, 2025 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ।
ଜୀବନଶୈଳୀ ସହଜ:
- ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁଧ ଆୟକରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି TDS ଦୂର ହୋଇଯିବ ।
- TCS ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ
- ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ପ୍ୟାକେଜ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ TCS ହାରକୁ 2% (ବର୍ତ୍ତମାନର 2-20% ରୁ) ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।
- ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ LRS ପାଇଁ TCS ହାରକୁ 2% (ବର୍ତ୍ତମାନର 5% ରୁ) ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।
- ମାନବଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରଳୀକୃତ TDS ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରମ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲାଭଦାୟକ କରିବ ।
- କ୍ଷୁଦ୍ର କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିମ୍ନ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ଡିଡକ୍ସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଆଧାରିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ।
- ଲାଭାଂଶ, ସୁଧ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ TDS ପାଇଁ ଫର୍ମ 15G କିମ୍ବା 15 H ପାଇଁ ଡିପୋଜିଟୋରୀ ସହିତ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ଫାଇଲିଂ
- ନାମମାତ୍ର ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମୟ ଡିସେମ୍ବର 31ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
- ଟିକସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମା ସ୍ଥିର କରାଯିବ ।
- ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର ପାଇଁ TANକୁ ବାସିନ୍ଦା କ୍ରେତାଙ୍କ PAN ଆଧାରିତ ଚାଲାଣ ସହିତ ବଦଳାଯିବ ।
- କ୍ଷୁଦ୍ର କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ଆୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଥରକେ 6 ମାସର ବିଦେଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଯୋଜନା ।
ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା:
ଗୋଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କପା ବିହନ ଯୋଗାଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର, ତୈଳବୀଜ, ଫଳ କିମ୍ବା ପନିପରିବା ଯୋଗାଣରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ରିହାତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ନୂତନ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ତଃ-ସମବାୟ ସମାଜ ଲାଭାଂଶ ଆୟକୁ କଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ।
ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଇଞ୍ଜିନ ଭାବରେ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମର୍ଥନ:
- ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ସେବା, ଆଇଟି ସକ୍ଷମ ସେବା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସେବା ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ସହିତ ଜଡିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେବାର ଏକକ ବର୍ଗରେ 15.5 ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣ ନିରାପଦ ହାର୍ବର ମାର୍ଜିନ ସହିତ ସାମିଲ କରାଯିବ ।
- ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ହାରବୋର (harbour) ପାଇବା ପାଇଁ ସୀମା 300 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
- ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟମ-ଚାଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ କରାଯିବ, ଏହାକୁ ଲଗାତାର 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ ।
- ଆଇଟି ସେବା ପାଇଁ ଏକପାକ୍ଷିକ ଉନ୍ନତ ମୂଲ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା (Advanced Pricing Agreement) ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ କରଦାତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ।
- APA ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସଂଶୋଧିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ସୁବିଧା ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ।
ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରାଯିବ:
- ଭାରତର ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସେବା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ 2047 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଲିଡେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ଯଦି ଭାରତରୁ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ସଂସ୍ଥା ହୁଏ, ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 15 ପ୍ରତିଶତର ଏକ ନିରାପଦ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ।
- ବଣ୍ଡେଡ୍ ଜୋନରେ ଯେକୌଣସି ଟୋଲ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜି ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଟୁଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ନନ-ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆୟକର ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ଅଧିସୂଚିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5 ବର୍ଷ ରହଣି ଅବଧି ପାଇଁ ଜଣେ ନନ-ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ (ଅଣ-ଭାରତୀୟ ଉତ୍ସ) ଆୟ ଉପରେ ଛାଡ ହେବ।
- ଅନୁମାନିକ ଆଧାରରେ ଟିକସ ଦେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନନ-ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିକଳ୍ପ ଟିକସ (Minimum Alternate Tax)ରୁ ଛାଡ଼ କରାଯିବ ।
କର ପ୍ରଶାସନ (Tax administration):
ଭାରତୀୟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ମାନକ (IndAS)ରେ ଆୟ ଗଣନା ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ମାନକ (ICDS)ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଟିକସ ବୋର୍ଡର ଏକ ମିଳିତ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ । 2027-28 ଟିକସ ବର୍ଷରୁ ICDS ଉପରେ ଆଧାରିତ ପୃଥକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରାଯିବ ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର ପ୍ରସ୍ତାବ
- ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେୟାରଧାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସେୟାରଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ ପୁଞ୍ଜି ଲାଭ ଭାବରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ପ୍ରମୋଟରମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ବାଇବ୍ୟାକ୍ ଟିକସ ଦେବେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବୀ ଟିକସ 22 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଅଣ-କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରମୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ 30 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ।
- ମଦ୍ୟପାନ, ସ୍କ୍ରାପ୍ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ TCS ହାରକୁ 2 ପ୍ରତିଶତକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଉପରେ 5 ପ୍ରତିଶତରୁ 2 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।
- କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଚଳିତ MAT କ୍ରେଡିଟ୍ର ସେଟ୍-ଅଫ୍ କେବଳ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଉପଲବ୍ଧ MAT କ୍ରେଡିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସେଟ୍-ଅଫ୍ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକସ ଦାୟିତ୍ବର 1/4 ଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
- MATକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଟିକସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । 1 ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ନାହିଁ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଟିକସ ହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 15 ପ୍ରତିଶତ MAT ହାରରୁ 14 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ । 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗୃହିତ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା MAT କ୍ରେଡିଟ୍, ଉପରୋକ୍ତ ପରି ସେଟ୍-ଅଫ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
ପରୋକ୍ଷ କର :
ଶୁଳ୍କ ସରଳୀକରଣ:-
ସାମୁଦ୍ରିକ, ଚମଡା ଏବଂ କପଡ଼ା ଉତ୍ପାଦ:
ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀର ସୀମା, ବର୍ତ୍ତମାନର 1 ପ୍ରତିଶତରୁ 3 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ଚମଡା କିମ୍ବା ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଜୋତା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନପୁଟ୍ର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ।
ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା:
ବ୍ୟାଟେରୀ ପାଇଁ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ସେଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପୁଞ୍ଜିଗତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେସିକ କଷ୍ଟମ ଡ୍ଯୁଟି (basic customs duty ବା BCD) ଛାଡ଼କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ।
ସୌର ଗ୍ଲାସ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୋଡିୟମ୍ ଆଣ୍ଟିମୋନେଟ୍ ଆମଦାନୀ ଉପରେ BCD ଛାଡ଼ କରାଯିବ ।
ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି :
ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ BCD ଛାଡ଼କୁ 2035 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ।
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ :
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୂଳଧନୀ ସାମଗ୍ରୀର ଆମଦାନୀ ଉପରେ BCD ଛାଡ଼ କରାଯିବ।
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରିତ CNG :
ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ ମିଶ୍ରିତ CNG ଉପରେ ଦେୟଯୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଗଣନା କରିବା ସମୟରେ ବାୟୋଗ୍ୟାସ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟକୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ ।
ବେସାମରିକ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିମାନ ଚଳାଚଳ :
ବେସାମରିକ, ତାଲିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଅଂଶ ଉପରେ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବା (BCD) ଛାଡ଼ କରାଯିବ ।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ମରାମତି କିମ୍ବା ଓଭରହାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବିମାନର ପାର୍ଟସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିବା କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବ ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ :
ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ଓଭନ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର:
SEZରେ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଘରୋଇ ଶୁଳ୍କ କ୍ଷେତ୍ର (DTA)କୁ ରିହାତି ଶୁଳ୍କ ହାରରେ ବିକ୍ରୟକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏପରି ବିକ୍ରୟର ପରିମାଣ ସେମାନଙ୍କର ରପ୍ତାନିର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁପାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ।
ସହଜ ଜୀବନଧାରଣ:
- ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଶୁଳ୍କ ହାର 20 ପ୍ରତିଶତରୁ 10 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ।
- 17ଟି ଔଷଧ ଉପରେ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଡ଼ କରାଯିବ ।
- 7ଟି ବିରଳ ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆମଦାନୀ ।
ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସହଜ ହେବ:
- ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏକକ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିରୁ କାର୍ଗୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅନୁମୋଦନଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବ ।
- ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦର ନିଷ୍କାସନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କାର୍ଗୋର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମରେ ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ।
- ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣ୍ଟେନରକୁ ସ୍କାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଇମେଜିଂ ଏବଂ ଏଆଇ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ନନ୍-ଇଣ୍ଟ୍ରୁସିଭ୍ ସ୍କାନିଂର ବ୍ୟବହାରକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ ।