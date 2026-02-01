ETV Bharat / business

Budget 2026: ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ, ଓଡ଼ିଶାରେ 30ଟି ହଷ୍ଟେଲ

କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣା । ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ । ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

Published : February 1, 2026

Union Budget 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ (Girls Hostel) । ଝିଅମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ପାଖାପାଖି 700ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, ସାରା ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା, ଗବେଷଣା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ରବିବାର ସଂସଦରେ ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ 2026-27 ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ବିକାଶ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି । ଝିଅମାନଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ।

ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଷଣ ସମୟରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଯାହା ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ବାସସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି, "ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍, ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁବିଧା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛି । ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାଳିକା ଛାତ୍ରୀବାସ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।"

ତେବେ ଭାରତରେ 700ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ଛାତ୍ରାବାସ ଖୋଲାଯିବ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲାରେ 30ଟି ବାଳିକା ଖୋଲିବ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବ ।

