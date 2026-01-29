ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ: 6.8ରୁ 7.2 ପ୍ରତିଶତ ରହିବ GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି
ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.8ରୁ 7.2 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ ।
Published : January 29, 2026 at 7:19 PM IST
Economic Survey ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ ପୂର୍ବରୁ ଆଗତ ହୋଇଛି 2026ର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ (Economic Survey) । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି (GDP Growth) 6.8ରୁ 7.2 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା 7.4 ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ । ସେପେଟ ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା, ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ପ୍ରାକ-ବଜେଟ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, "ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିରାଶାବାଦ ନୁହେଁ ।"
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ବଜାରରେ ଏକ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଶାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା । ତଥାପି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଶଙ୍କାର ବିପରୀତ ହୋଇ, ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି, ଲଗାତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପଲିସି-ଚାଳିତ ସ୍ଥିରତା ପଛରେ ଗତି କରିଥିଲା ।
କଣ କହୁଛି ସର୍ଭେ ?
ସର୍ଭେ କହୁଛି ଯେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ଭାରତ ଉପରେ 25% ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଭାରତ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର, ଅଗଷ୍ଟରେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆମେରିକାକୁ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହା ଅନେକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କାରଣ ଭାରତ ଆମେରିକାର ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଜେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ସୁଧାର ଏବଂ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନବିଦ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ପ୍ରଣବ ସେନ୍ ETV ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ଭେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ କହୁଛି । ତଥାପି, ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ଆର୍ଥିକ ନିଅଣ୍ଟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ:
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଚାହିଦା ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ନିଶା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବୟସ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ ।
- ସଂସଦରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଉପସ୍ଥାପନା ପରେ, ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଅନନ୍ତ ନାଗେଶ୍ୱରନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ସମୟରେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେବ ଏବଂ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।
- ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଶ୍ରମ ବଜାର ବିସ୍ତାରିତ ହେବ । ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 27ରେ ଘରୋଇ ଚାହିଦା ଏବଂ ନିବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
- 2025-26 ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP), ଡିବିଟି ଏବଂ ଫସଲ ବୀମା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଛି । ଟିକସ ଗଠନକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକୃତ କରାଯାଇଛି । ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମାବଳୀର ଅନୁପାଳନକୁ ସରଳ କରାଯାଇଛି ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିବେଶ ସହିତ, ସରକାରୀ ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଏବେ GDPର 4%ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏଥିରେ ଭୌତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି (ସଡ଼କ, ରେଳପଥ) ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି (UPI, ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ) ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
- ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେରେ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଶକ୍ତି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ପରିବାର, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁଦୃଢ଼ । କର୍ପୋରେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜବୁତ, ଯାହା ନିବେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ।
- ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନାକୁ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ MSME ପାଇଁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ ସ୍ୱଦେଶୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାର ଇନପୁଟ୍, ଔଷଧ ଉପାଦାନ, ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଲ୍ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତରୀୟ ଗଠନ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
- ଆର୍ଥିକ ସର୍ଭେରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଏହାର ଋଣ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ପଡିବ ।
- ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭାରତରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମଲେଖାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମିକ ବୟସ-ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେଟ୍ ନାମଲେଖା ହାର (NER) ମାତ୍ର 52.2% ରହିଛି ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳା ଶ୍ରମଶକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ( Female Labour Force Participation Rate)ରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଧାରା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା 2017-18ରେ 23.3 ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2023-24ରେ 41.7 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ବେକାରୀ ହାର (Unemployment Rate) 5.6 ପ୍ରତିଶତରୁ 3.2 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଡକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।
ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ:
ସର୍ଭେରେ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସମନ୍ୱୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ଅନୌପଚାରିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍ଥାଗତ ମେକାନିଜିମ ଭାବରେ ଇ-ଶ୍ରମ ପୋର୍ଟାଲ୍ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
ଏହି ପୋର୍ଟାଲ୍ ଅସଂଗଠିତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଏକ ଜାତୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ, ଗିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶ୍ରମିକ, ରାସ୍ତା ବିକ୍ରେତା, ଘରୋଇ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।