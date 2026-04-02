ଡରାଇଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ: ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ସେୟାର ବଜାର କ୍ରାସ୍
ସେନସେକ୍ସ ୧୪୦୦ ପଏଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ଖସିଲା, ନିଫ୍ଟି ୨୨,୨୫୦ ତଳେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଫାର୍ମା ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟକ୍ ହ୍ରାସ ।
Published : April 2, 2026 at 10:28 AM IST
ମୁମ୍ବାଇ: ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଗତକାଲି ବୁଧବାରର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେନସେକ୍ସ ଆଜି ପ୍ରାୟ ୧୪୦୦ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୨୨,୨୫୦ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛି ।
ଗୁରୁବାର ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ବୁଧବାରର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ସେନସେକ୍ସ ପ୍ରାୟ ୧୩୦୦ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ନିଫ୍ଟି ୨୨,୨୫୦ ତଳକୁ ଖସିଛି । ଇରାନ- ଆମେରିକା- ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ବି ଟ୍ରମ୍ପ ସେପରି କିଛି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ନିବେଶକମାନେ ବଜାର ଉପରେ ଭରସା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆଜି ବଜାର ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ନିବେଶକମାନେ ତାଙ୍କ ନିବେଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ବରୁପ ବଜାର ଆଜି ବେଞ୍ଚମାର୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସକାଳ ୯ଟା ୩୯ରେ ସେନସେକ୍ସ ୧,୩୯୪.୩୮ (-୧.୯୦%) ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୧,୭୩୯.୯୪ ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଯେତେବେଳେ ନିଫ୍ଟି ୪୦୭.୭୫ (୧.୮୦%) ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୨,୨୭୧.୬୫ରେ ପହଞ୍ଚିଲା । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରର ସେୟାରରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ଦେଖାବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ହ୍ରାସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ
ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କ ଚେତାବନୀ
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଭାଷଣରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଇରାନ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ "ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ"କୁ ପଠାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ବଜାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ।
ଅଶୋଧିତ ତେଲ ବୃଦ୍ଧି
ଯୁଦ୍ଧର ବିପଦ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ବଜାର ଦୋହଲିଗଲା । ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ପ୍ରତି ବ୍ୟାରେଲ 5.24% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ $106.47ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଏହା ଭାରତ ଭଳି ତୈଳ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ବିଦେଶୀ ନିବେଶକ (FII) ଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରୟ
ବୁଧବାର ଦିନ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକ (FII) ₹8,331 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର ବିକ୍ରୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରୋଇ ବଜାର ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି ।
ସେକ୍ଟର ଏବଂ ସେୟାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବଜାରରେ ବ୍ୟାପକ ବିକ୍ରୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅଟୋ, ଆଇଟି, ରିଅଲ୍ଟି ଏବଂ ଧାତୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ନିଫ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟରେ, ସନ୍ ଫାର୍ମା, ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏସିଆନ୍ ପେଣ୍ଟ୍ସ, ଶ୍ରୀରାମ ଫାଇନାନ୍ସ, ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି ।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରୁ ଶାନ୍ତିର ସଙ୍କେତ ନଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାର ଘଟଣା-ଚାଳିତ ରହିବ ବୋଲି ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି । ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାଗତ ନିବେଶକମାନେ (DII) କିଣିବା ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ, ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ, ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଊି ଭାରତ