ସାଇବର ଠକାମୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ TRAI ଜାରୀ କରିଲା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିଲେ ଏପରି ଜାଣିପାରିବେ...
Published : November 21, 2025 at 11:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେଲିକମ୍ ରେଗୁଲେଟର ଟ୍ରାଇ(TRAI) ସାଇବର ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି । ସାଇବର ଠକମାନେ ମିଛରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ସାଜି ନୀରିହ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି । ବହୁ ସମୟରେ କିଛି ନୀରିହ ଲୋକ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକ ଏହି ସାଇବର ଠକଙ୍କ ଶିକାର ପାଲଟିଥାନ୍ତି । ନିଜର OTP ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନିସ୍ବ ପାଲଟିଥାନ୍ତି । ଏପରି ସାଇବର ଠକାମି ରୋକିବା ଦିଗରେ TRAI ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026 ମସିହାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯିବ । ଏହି ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ '1600'ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ଏହି ନମ୍ବରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ NBFC ବା ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଓ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବା ପାଇଁ TRAI ପର୍ଯ୍ୟାୟବଦ୍ଧ ସମୟସୀମା ଜାରି କରିଛି ।
TRAI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଠାଇଛି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ:
- TRAIର ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ।
- ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପବ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଫରେନ ବ୍ୟାଙ୍କ(Foreign Bank)ଗୁଡ଼ିକୁ 1600ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ । ଏହି ନିୟମ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ ।
- ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଫେବୃଆରୀ 15, 2026 ମସିହାରୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଷ୍ଚକ ବ୍ରୋକରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 15, 2026 ମସିହା ରହିଛି ।
- ବୃହତ୍ତ ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀ, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ଫେବୃଆରୀ 1, 2026 ମସିହାରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଳକା NBFC, କୋପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହି ନିୟମ ମାର୍ଚ୍ଚ 1, 2026 ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହେବ ।
- ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେକର୍ଡ ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା ଓ ପେନସନ ଫଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ସଂସ୍ଥାମାନେ ମଧ୍ୟ 1600 ସିରିଜ୍ ଫୋନ ନମ୍ବରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 15, 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
- TRAI କହିଛି ସେ IRDAI ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି । ବହୁ ଜଲଦୀ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, SEBI, PFRDA ନିଜର ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ମଧ୍ଯରେ 1600 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ନମ୍ବର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼ କଲର ଓ ସାଇବର ଠକେଇ ଆଦିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ TRAI ଏହି ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି ।
