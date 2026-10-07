ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୁନା ଓ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ, ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଦର
ଆଜି ବୁଧବାର, ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । କେଉଁ ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ?
Published : October 7, 2026 at 1:21 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ରେପୋ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରି ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ଇଣ୍ଡିଆ ବୁଲାନ ଏବଂ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ (IBJA)ର ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖରେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । RBIର ରେପୋ ରେଟ୍ 5.50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ସୁନାର ଚାହିଦା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ।
ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା:
ଆଜି ବୁଲାନ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 750 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ହ୍ରାସ ପରେ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,49,530 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟରେ 0.05% ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,37,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି । 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,12,180 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
କେଉଁ ସହରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ (10 ଗ୍ରାମ) କେତେ ?
|ସହର
|24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା
|22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା
|ଭୁବନେଶ୍ବର
|1,49,570
|1,37,100
|ଦିଲ୍ଲୀ
|1,49,100
|1,36,675
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|1,49,600
|1,37,133
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|1,49,480
|1,37,023
|ମୁମ୍ବାଇ
|1,49,360
|1,36,913
|କଲିକତା
|1,49,160
|1,36,868
|ଚେନ୍ନାଇ
|1,49,940
|1,37,445
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 1,860 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ:
ଆଜି ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ସୁନା ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,860 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଆଜି ବଜାରରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ 2,25,740 ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲିଛି । ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ 0.82% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ?
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ 25 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ (FD) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିବେଶକମାନେ ସୁନାକୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୁନା-ରୂପା ଦରରେ ବଡ ହ୍ରାସ: ଜାଣନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ